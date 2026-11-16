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羅東30年無名油飯突歇業 驚傳老闆娘遭撞不治 熟客遺憾：吃不到人情味

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
宜蘭羅東鎮飄香近30年的「無名油飯」，近日無預警永久歇業，讓許多習慣一大早去報到的老顧客感到錯愕。家屬今天忍痛證實，69歲李姓老闆娘日前外出步行時不幸遭機車撞擊身亡，溫暖親切的身影成為絕響。圖／截自Google網路
宜蘭羅東鎮飄香近30年的「無名油飯」，近日無預警永久歇業，讓許多習慣一大早去報到的老顧客感到錯愕。家屬今天忍痛證實，69歲李姓老闆娘日前外出步行時不幸遭機車撞擊身亡，溫暖親切的身影成為絕響。圖／截自Google網路

位於宜蘭羅東鎮飄香近30年的「無名油飯」，近日無預警Google地圖顯示永久歇業，讓許多習慣一大早去報到的老顧客感到錯愕。有網友在臉書社團焦急發文打聽，不料卻引來家屬忍痛證實，69歲李姓老闆娘日前外出步行時不幸遭機車撞擊身亡，溫暖親切的身影就此成為絕響。

這間沒有招牌的油飯小攤，是不少羅東人從小吃到大的早晨記憶。由於店家向來準時開門迎客，這幾天卻大門深鎖，Google頁面更直接標註「永久歇業」，引發熟客在網路社團「宜蘭知識+」關心老闆娘近況。原本大家只是擔心老闆娘身體微恙或暫時休息，沒想到傳來卻是天人永隔的噩耗。

面對眾人關切，老闆娘家屬在貼文下方留言感謝鄉親這麼多年來對老闆娘的照顧，但阿姨日前走路時被機車撞倒，已經「隨佛祖修行去了」。家屬除了沉痛呼籲用路人騎車開車務必放慢速度，避免再有遺憾發生，也期盼曾到店裡用餐的客人能分享過去拍下的照片，為家人留下一份溫暖的紀念。

消息傳開後，在地社團湧入大批老主顧留言悼念，字字句句都是對老闆娘的懷念。有熟客難過說，上個禮拜才去吃過油飯，當時阿姨還精神奕奕地和客人寒暄聊天；也有離鄉遊子感嘆，這碗油飯陪伴自己走過30個年頭，每次回宜蘭總要帶著孩子去向阿姨問好，如今得知噩耗連女兒都忍不住掉淚，那份獨特的家鄉味與爽朗笑容，只能永遠留在記憶裡。

針對這起遺憾意外，羅東警分局指出，事發於7日傍晚5時40分許，29歲陳姓騎士沿興東南路直行至民族路口時，與正穿越馬路的69歲李姓婦人發生碰撞，李婦經緊急送醫搶救仍不治。警方檢測陳姓騎士並無酒駕情事，全案已依過失致死罪嫌偵辦並釐清確切肇責，呼籲駕駛人行經路口務必減速慢行，留意車前狀況。

宜蘭羅東鎮飄香近30年的「無名油飯」，近日無預警永久歇業，讓許多習慣一大早去報到的老顧客感到錯愕。家屬今天忍痛證實，69歲李姓老闆娘日前外出步行時不幸遭機車撞擊身亡。圖／警方提供
宜蘭羅東鎮飄香近30年的「無名油飯」，近日無預警永久歇業，讓許多習慣一大早去報到的老顧客感到錯愕。家屬今天忍痛證實，69歲李姓老闆娘日前外出步行時不幸遭機車撞擊身亡。圖／警方提供

宜蘭羅東鎮飄香近30年的「無名油飯」，近日無預警永久歇業，讓許多習慣一大早去報到的老顧客感到錯愕。家屬今天忍痛證實，69歲李姓老闆娘日前外出步行時不幸遭機車撞擊身亡，溫暖親切的身影成為絕響。圖／警方提供
宜蘭羅東鎮飄香近30年的「無名油飯」，近日無預警永久歇業，讓許多習慣一大早去報到的老顧客感到錯愕。家屬今天忍痛證實，69歲李姓老闆娘日前外出步行時不幸遭機車撞擊身亡，溫暖親切的身影成為絕響。圖／警方提供

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