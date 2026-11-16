水壓不足居民叫苦…林沛祥協調水公司改接管線 「水尾變水頭」民眾有感

基隆市安樂區壯觀里多處社區，因自來水水壓不足影響生活作息。立委林沛祥協調水公司改善，並在今天會勘改接管線，讓原本的「水尾」變成「水頭」改善情形。地方民眾普遍反應水壓不足問題已改善，提升當地逾3000戶供水品質。

安樂區壯觀里九如、願景天下、富園等社區及里民活動中心，近期發生自來水水壓不足情形，影響居民日常生活。

林沛祥接獲接獲壯觀里長陳威竹、大壯觀願景發展協會理事長蔡秋霖，反映居民之苦後，協調台灣自來水公司第1區管理處研議改善方案。

台水第1區管理處秘書陳春泉秘書表示，願景天下社區原本位於供水管線末端，導致常面臨水壓不足問題。水公司決定當地改接另一端高壓供水管線，讓「水尾變水頭」，解除水壓不足困擾。

林沛祥今邀集台水、基隆市政府工務處、壯觀里及社區人士會勘，確認改接管路工程執行情形，與完工後居民實際用水狀況。

陳威竹表示，台水上周四主動與地方聯繫，隔天半天時間便完成管線施工。改管完成後，他向過去長期受到水壓不足影響的住戶了解狀況，里民都說水壓也明顯變大。

蔡秋霖說，近期又發生水壓不足的問題，感謝林沛祥居間協調和台水積極處理，在很短時間內就完成管線改接，讓居民實際感受到供水品質的改善。

林沛祥表示，會請台水公司持續監測供水壓力及管線狀況，老舊管線及容易發生供水問題的區域，也會繼續與基隆市政府合作進行檢視與改善，讓居民的生活品質可以獲得提升。

基隆市安樂區壯觀里多處社區，因自來水水壓不足影響生活作息。立委林沛祥協調水公司改接管路後，地方民眾普遍反應水壓不足問題已改善。圖／林沛祥辦公室提供

基隆市安樂區壯觀里多處社區，因自來水水壓不足影響生活作息。立委林沛祥協調水公司改接管路後，地方民眾普遍反應水壓不足問題已改善。圖／林沛祥辦公室提供

基隆市安樂區壯觀里多處社區，因自來水水壓不足影響生活作息。立委林沛祥協調水公司改接管路後，地方民眾普遍反應水壓不足問題已改善。圖／林沛祥辦公室提供