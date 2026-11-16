宜蘭大湖國小屢遭檢舉不忍了 前總務主任怒告候選人嗆「說謊就退選」

宜蘭員山鄉大湖國小從校長、主任到廚工屢遭檢舉，家長會也被查帳，引起地方議論並把矛頭指向員山鄉長候選人李筱婷所為。李日前在賴總統助選站台時稱「有心人士故意抹黑」引爆爭議；該校前總務主任吳智愷忍不下這口氣，今按鈴控告加重誹謗等罪，他更嗆李筱婷「若我說謊，我辭教職；若妳所為，妳『退選』」。

李筱婷尚未回應，但她先前曾表示，稱2年多來為了維護校譽、不願紛擾波及校園，對種種爭議始終克制隱忍，但「沉默不該被解讀成默認」。她表示，爭議源頭在她擔任家長會副會長期間，查帳時發現諸多疑點，出發點並非私怨，而是為了釐清經費去向，向家長及捐款人清楚交代。

大湖國小吳智愷老師下午由校長陳建安及前後任家長會長陪同到地檢署控告李筱婷涉犯加重誹謗、妨害秘密及違反個資法。他說，學校這3年多來一再被檢舉，搞得大家壓力很大，疑似檢舉者竟然站台說她被有心人士抹黑，讓老師家長忍無可忍，決定提告捍衛校園尊嚴。

據了解，李筱婷98年經表姐引介大湖國小擔任特色教學課程老師，因未經公開甄選且資格不符，10天就被要求離校；李幾年後當選員山鄉民代表，大湖國小112年起一再被檢舉，吳智愷原本在該校當了十幾年總務主任，首當其衝更不堪其擾，一年多前辭去主任只當老師；學校廚工今年也被檢舉營養午餐問題，萌生退意。

吳智愷提5項說明，指控李筱婷代表多次利用民代身分與網路輿論，對大湖國小及行政人員不實指控，相關事實經司法判決與縣府查明，不容她在選舉期間顛倒是非：

一、家長會200萬元定存清白無虞，教育處早已公開證實。李仍在臉書公開質疑家長會帳目有問題，企圖營造行政人員操守瑕疵之假象；事實上，縣府教育處在議會備詢時已經回應帳目合法清楚。李筱婷事後非但未道歉澄清，反而持續散布不實指控，毀人名譽。

二、未經查證濫行檢舉營養午餐，波及基層廚工、干擾校園運作。李筱婷未向學校查證，對營養午餐提出檢舉，導致唯一辛苦包辦全校師生午餐的廚工遭檢調約談，承受莫大心理壓力，萌生離職念頭。

三、違法竊錄對話、擅自公開個資，法院判決早已認證。李筱婷過去曾在未經對話人同意下，私自側錄多人非公開談話，將違法錄音及個人資料作為民事求償訴訟證據，法院判決李敗訴；李筱婷今年10月1日為選舉宣傳，竟在臉書公開告訴人姓名及前案不起訴處分書等資料侵害隱私，涉犯妨害秘密及個人資料保護法。

四、選舉造勢公然顛倒是非，反咬揭弊者為「有心人士抹黑」。法院判決早已揭露李筱婷98年未具應聘資格違法任用，卻不知反省，反在11月8日競選造勢中顛倒是非，反咬揭露真相校方人員是「故意抹黑的有心人士」，構成公然侮辱及加重誹謗罪。

五、大湖國小從112年至現今，校長、主任、家長會長及廚工等人因不同事由遭到檢舉、調查或約談。這不是李筱婷代表一句「有心人士抹黑」就能帶過。

吳智愷呼籲李筱婷身為代表應反躬自省，若過去確有違法，就該勇敢面對；他嚴正聲明，自己在教育界服務多年，始終秉持良知專業，所言字字句句皆有所本，否則他辭去「教職」以示負責；反之，若為真實，李筱婷應「退選」以示負責。