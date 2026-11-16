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台東金峰鄉民代表候選人驟逝導致不足額 選委會公告停止選舉

聯合報／ 記者徐白櫻／台東即時報導
台東縣金峰鄉代許政輝競選連任，因不幸病故導致選區應選人數不足額，台東縣選委會公告停止選舉。圖／取自金峰鄉代會官網
台東縣金峰鄉代許政輝競選連任，因不幸病故導致選區應選人數不足額，台東縣選委會公告停止選舉。圖／取自金峰鄉代會官網

選前兩周，台東縣金峰鄉現任鄉代許政輝傳出不幸病故消息，鄉民代表第2選區原先同額參選，因候選人僅剩1人導致不足額，台東縣選委會今天公告停止選舉，待與金峰鄉公所協調後決定參選登記及投票日。

金峰鄉鄉民代表第2選區應選2席，共有賴念榮及許政輝兩名現任國民黨籍鄉代登記競選連任。

台東縣選委會今日公告指出，金峰鄉第23屆鄉民代表第2選舉區選舉，候選人許政輝登記後於2026年11月14日死亡，致該選舉區之候選人數僅餘1人，未超過該選舉區應選出之名額，依據公職人員選舉罷免法第30條第2項，公告停止選舉。

選罷法第30條第2項內容為，其他公職人員選舉候選人登記截止後至選舉投票日前，因候選人死亡，致該選舉區之候選人數未超過或不足該選舉區應選出之名額時，應即公告停止選舉，並定期重行選舉。

台東縣選委會說明，第23屆鄉代就職日為12月25日，希望能在就職日之前完成公告、投票等相關選務作業。

選委會 選舉 台東 2026九合一選舉 台東縣選舉

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