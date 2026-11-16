快訊

遭冷血訕笑「快被電死了」 柬埔寨豬仔逃回台還遭二度勒索

仙台機場退稅新制首例！台人買1物刷護照亮紅燈 日7名海關急圍查

微軟Word大變動！12月砍超實用功能「舊文件受影響」 官方曝改善方法

聽新聞
0:00 / 0:00

台東金峰鄉代參選人許政輝病故 不足額將重行選舉

中央社／ 台東縣16日電

台東縣金峰鄉此次鄉代第2選舉區應選2席，原由國民黨現任鄉代許政輝、賴念榮同額競選，但許政輝14日病故，導致參選人人數不足應選名額。台東縣選委會表示，依選罷法規定公告停止選舉，並定期重行選舉。

台東縣選舉委員會副總幹事邱聖芳表示，金峰鄉第23屆鄉民代表第2選舉區應選2席，原僅有2人登記參選，但號次2號參選人許政輝於14日病故，造成該選區參選人人數「未超過或不足應選出之名額」。

依據公職人員選舉罷免法第30條規定，選委會在收到金峰鄉公所的正式公文後，便會立即發布公告停止該選區選舉，並定期重行辦理選舉。

邱聖芳表示，雖然其他縣市也有類似因參選人過世導致不足額的情況而必須重行選舉，但在台東縣地方選務史上是首例。

台東 選舉 罷免

【即將截止】登入簽到

現在還來得及！最後機會🚀
每日簽到送 LINE 點數
玩遊戲抽 7-11 禮券🎁

立即登入

延伸閱讀

【重磅快評】網傳沈伯洋不利言論馬上抓 許淑華抹黑蔣萬安卻沒事

美國期中選舉開票結果｜ 民主黨翻轉參眾兩院，看各州選情結果

女子網路造謠沈伯洋私德問題 北檢諭令20萬交保

我與素養的距離／九合一選舉登場！帶你認識選舉的過程

相關新聞

新路線1813L基隆大武崙發車 化解通勤族擠不上公車窘境

國光客運新開闢從基隆大武崙發生的1813L路線公車，今天正式營運，減低大武崙通勤族，因為從金山發車的1815路線公車客滿，上不了車的窘境。基隆市長候選人童子瑋一早去了解發車狀況，表示未來當市長，這項公車路線構想會擴及全市其他行政區。

宜蘭衝浪勝地埋垃圾 民籲抓凶手

宜蘭頭城鎮外澳是衝浪勝地，沙灘更南邊的大坑「臭水」是經驗老手才會去的浪點，最近臭水造林區被發現大量疑早期傾倒掩埋的「垃圾山」，有廢棄鍋子、輪胎、瓶罐，更多塑膠與廢布條等，民眾震怒造成環境汙染，向環保局檢舉要求揪幕後黑手。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。