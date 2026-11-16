台東金峰鄉代參選人許政輝病故 不足額將重行選舉

台東縣金峰鄉此次鄉代第2選舉區應選2席，原由國民黨現任鄉代許政輝、賴念榮同額競選，但許政輝14日病故，導致參選人人數不足應選名額。台東縣選委會表示，依選罷法規定公告停止選舉，並定期重行選舉。

台東縣選舉委員會副總幹事邱聖芳表示，金峰鄉第23屆鄉民代表第2選舉區應選2席，原僅有2人登記參選，但號次2號參選人許政輝於14日病故，造成該選區參選人人數「未超過或不足應選出之名額」。

依據公職人員選舉罷免法第30條規定，選委會在收到金峰鄉公所的正式公文後，便會立即發布公告停止該選區選舉，並定期重行辦理選舉。

邱聖芳表示，雖然其他縣市也有類似因參選人過世導致不足額的情況而必須重行選舉，但在台東縣地方選務史上是首例。