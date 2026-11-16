新路線1813L基隆大武崙發車 化解通勤族擠不上公車窘境

國光客運新開闢從基隆大武崙發生的1813L路線公車，今天正式營運，減低大武崙通勤族，因為從金山發車的1815路線公車客滿，上不了車的窘境。基隆市長候選人童子瑋一早去了解發車狀況，表示未來當市長，這項公車路線構想會擴及全市其他行政區。

童子瑋今天說，先前他持續協調爭取的國光1813L新路線，從由大武崙石山站發車，終點站是台北市忠孝東路四段「聯合報」站，回程從台北市府轉運站發車。未來他當市長，會擴及七個行政區，落實基隆發車、直達台北、快速折返目標，嘉惠各地通勤族。

童子瑋表示，過去安樂區民眾每早搭乘1815前往台北上班，因從金山、萬里一路載客過來，抵達基隆時常接近客滿，上不了車的通勤族只能繼續等待下一班車。他持續與交通部公路局、台北區監理所及國光客運協調，爭取從基隆出發的新路線。

童子瑋指出，1813L上路最重要的改變就是「從基隆發車」，把座位留給基隆通勤族，讓安樂區居民在尖峰時段，有更多機會順利搭車去上班。第2個改變是快速折返，1815行駛路線單趟里程由42.3公里，1813L從台北轉運站折返，里程縮短成18.7公里，更快折返可提高尖峰時段車輛調度效率。

1813L新路線由大武崙石山站發車，發車時刻為上午7時、7時40分及8時。台北市府轉運站回程發車時刻為晚間7時、7時30分及8時，服務最需要運能的上下班尖峰時段。

童子瑋表示，這條路線從市民反映問題、提出方案、協調業者，到審議、核定及今天正式通車，每一步都需要不同單位共同配合，因此要特別感謝鎮所有參與協調的工作夥伴。

童子瑋認為，對通勤族來說，交通改善不一定都是遙遠的大型工程，有時候一條更有效率的路線、一班真正搭得上的車，就能直接改善每天的生活。政治人物不能只有規畫，更重要的是把規畫做出來，1813L今天正式上路，就是他把市民每天的通勤問題，一步一步處理好的開始。

童子瑋說，「讓基隆人上得了車、上路不塞車」，是他一直努力的交通目標。1813L正式通車不是終點，而是改善基隆通勤的第一步，希望讓每一位辛苦往返雙北的市民，都能少一點等待、早一點到公司，也早一點回家。