宜蘭衝浪勝地埋垃圾 民籲抓凶手

宜蘭頭城鎮外澳是衝浪勝地，沙灘更南邊的大坑「臭水」是經驗老手才會去的浪點，最近臭水造林區被發現大量疑早期傾倒掩埋的「垃圾山」，有廢棄鍋子、輪胎、瓶罐，更多塑膠與廢布條等，民眾震怒造成環境汙染，向環保局檢舉要求揪幕後黑手。

宜蘭縣環保局接獲檢舉已前往會勘，研判疑似是海浪拍打上來的垃圾，實際數量須開挖才能知道。但民眾說，一般人較少來這裡衝浪，才會被堆滿垃圾，仔細看比後面土堤明顯高出不少，簡直把該處當掩埋場，且垃圾結構包括塑膠袋、衣服，還有腳踏車、輪胎等，顯然不是海浪衝上來的。

長期關心環境議題的地方人士江昀蒨在臉書貼文說，這堆（垃圾）是衝浪客發現，臉友傳來訊息，指日前薔琵颱風浪打得很高，宜蘭沿岸地形變化大，也讓陳年破事原形畢露，風走了也帶走了海沙，造林區大量的非法掩埋垃圾露出現形。

蘭陽博物館位於汙染垃圾山的附近，館長陳碧琳嘆「被颱風掀開的不堪」，廢棄物夾雜在黏土層，海邊沒有這種黏土，顯然當地並非這些廢棄物的第一現場。有網友說「凡走過必留下痕跡」，部分廢輪胎上有製造日期可查，應能推測這些廢棄物的產出時間。

縣環保局表示，現況可能很難追查出早年偷倒元兇，由於位於烏石港附近，縣府最近會請海洋所投入垃圾清運，呼籲民眾別任意傾倒垃圾，汙染生態環境若被查獲必定開罰。