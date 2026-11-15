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百福宮安座40周年慶典遶境 邱佩琳祈願眾神明庇佑國泰民安、百業興旺
基隆市七堵區百福宮今辦安座40周年慶典暨祈福遶境活動，副市長邱佩琳代表市長謝國樑出席，恭請媽祖登上神轎，祈願媽祖及眾神明庇佑國泰民安、百業興旺。讓宗教信仰安定人心，促進和諧，傳遞社會溫暖。
百福宮迎接安座40周年慶，13至15日舉辦祈安賜福大法會，並在今天遶境，透過莊嚴隆重的宗教儀典，祈求媽祖及眾神明庇佑地方平安、社會祥和。
邱佩琳和基市府民政處長呂謦煒等人出席百福宮活動，邱說，這幾年農曆春節期間，她都到百福宮發送市府開運紅包，每次看到信眾虔誠參拜的景象，都能深刻感受到媽祖慈悲護佑的力量，以及地方信仰凝聚人心的溫暖。
邱佩琳表示，百福宮1986年安座落成以來，不僅是百福地區居民重要的信仰中心，更一路見證地方發展與繁榮，成為居民精神寄託及凝聚社區情感的重要力量。
邱佩琳也感謝百福宮主委黃順財及全體幹部、志工團隊，多年來的無私付出，弘揚媽祖慈悲濟世的信仰精神，更積極投入地方公益、關懷弱勢，以實際行動回饋社會，讓宗教信仰不僅安定人心，也成為促進地方和諧、傳遞社會溫暖的重要力量。
參選市長的基隆市議長童子瑋今天也參與遶境活，童說，基隆本來的在地信仰就是媽祖，所以今天有很多民眾熱情參與。
童子瑋表示，媽祖信仰除了是宗教，最重要的是也是文化，百福宮慶典是信仰的力量，也是文化的傳承。他如果有機會當市長，一定會讓這樣的傳承，讓這樣的文化持續的發揚光大，會做得更好，做得更大，鼓勵大家一起來做。
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