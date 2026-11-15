礁溪溫泉燈花季5米主燈「泉起光瀾」亮相 光彩奪目吸引遊客搶先拍

邁入第七年宜蘭「礁溪溫泉燈花季」將在19日登場，鄉公所最近進行燈飾試點，主燈「泉起光瀾」高5公尺，試燈時璀璨亮眼，吸引國內外遊客搶先拍照，搭配燈花季推出抽獎活動從今天起跑，首波活動時間至12月15日，第二波至明年2月15日，獎項包括高級飯店住宿券、SPA泡湯券、雙人湯屋券及飯店餐券等好禮，可上網「真愛趣礁溪」粉絲專頁。

入冬泡湯旺季，礁溪是全國唯一交通最方便的平地溫泉區，泉質屬碳酸氫鈉泉，素有「美人湯」之稱，曾連續三屆榮獲交通部的「台灣好湯－十泉十美」金獎；「礁溪溫泉燈花季」活動屢獲國際肯定，2023年榮獲美國MUSE Design Awards金獎、2025年獲義大利Rome Design Awards銀獎及日本Tokyo Design Awards，透過活動結合溫泉資源，帶動旅宿等觀光產業發展。

「礁溪溫泉燈花季」燈飾分布溫泉廣場、迎賓廣場、地景廣場及水景廣場四大主題展區，把整個礁溪點綴得繽紛亮麗，遊客從省道往北進入礁溪，沿著主要街道都可以欣賞到美麗燈飾。

其中造型最大主燈是位於溫泉廣場的「泉起光瀾」，創作靈感源於溫泉升騰的裊裊煙霧，化為燈光藝術，交織光廊與流動的漸層光影，描繪熱氣緩緩升騰、光芒綻放的迷人景象，試點亮相時吸引很多遊客搶拍。

鄉長張永德表示，鄉公所推動行銷礁溪溫泉勝地，致力與接軌國際，尤其礁溪溫泉燈花季已成為年度冬季觀光亮點，邀請國內外旅客來礁溪賞燈花、泡好湯、品美食、漫遊小旅行，活動持續到明年2月21日每晚6時至11時點燈，公所與您相約在冬季。

礁溪溫泉燈花季主燈是「泉起光瀾」，創作靈感源於溫泉升騰的裊裊煙霧化為燈光藝術，光芒綻放的迷人景象。記者戴永華／攝影

宜蘭礁溪溫泉燈花季燈飾試點，主燈「泉起光瀾」高5公尺，試燈璀璨亮眼，吸引國內外遊客搶先拍照。記者戴永華／攝影

礁溪溫泉燈花季主燈是「泉起光瀾」，創作靈感源於溫泉升騰的裊裊煙霧化為燈光藝術，光芒綻放的迷人景象，試點亮相時吸引遊客拍照打卡。記者戴永華／攝影