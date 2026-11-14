基隆200家餐廳智慧菜單友善服務 透過AI科技8種語言語音互動

基隆市政府與國家發展委員會合作，今天在國立海洋科技博物館主題館舉辦「智慧點亮基隆．一鍵串聯世界」多國語言智慧菜單啟用儀式暨成果發表，基隆市現有200家在地店家導入智慧菜單友善服務，透過AI科技，提供中、英、日、韓、泰、印尼、越南、柬埔寨共8種語言，並結合AI店員互動語音，提供菜單介紹及點餐服務。

現場特地設置「視聽平權體驗區」，邀請民眾戴上眼罩，感受視障朋友的點餐經驗，立委林沛祥、市府產發處長蔡馥嚀等都到場，活動市集則讓民眾實際感受多國語言智慧菜單在店家的友善服務。

市府社會處長楊玉欣表示，基隆是國際郵輪母港，讓不同語言、不同需求的民眾都能用自己熟悉的語言認識基隆美食、自主點餐、自在用餐，就是城市友善最直接的樣貌。市府從市民生活及旅客需求出發，運用數位工具及AI科技，協助店家提升接待多元客群的能力。

市府感謝國家發展委員會攜手合作及200間在地店家參與，讓視障朋友能用聽的了解菜單、用說的表達需求，依喜好自主選餐；外籍旅客、新住民及移工也能以熟悉的語言獲得餐點資訊。

楊玉欣指出，多國語言智慧菜單，從店家召募、菜單建置到實際使用，過程中邀請視障朋友共同參與及回饋使用意見，因此這項服務不只突破語言障礙，更突破視覺障礙，滿足視聽障朋友、外籍旅客的需求，讓每個人都能用適合自己的方式自在點餐。

她指出，「友善共融」是實現有愛城市的核心，社會處從無障礙海洋親海活動、有愛店家輔導、無障礙有愛旅圖、首座身創基地到多國語言智慧菜單友善服務，從使用者需求出發，邀請身心障礙朋友共同參與討論，並擴大收集不同族群的障礙經驗，如外國人的語言障礙、三明治家庭出遊的困境等，用創新的視角提出社會解方。

社會處表示，多國語言友善智慧點餐服務已在合作店家正式上線，民眾只要以手機掃描店家專屬QR Code，免下載應用程式，即可用熟悉的語言看菜單、詢問餐點並完成點餐，店家名稱可查詢社會處官網。

基隆200家餐廳智慧菜單友善服務，AI科技8種語言語音互動。圖／基隆市政府提供