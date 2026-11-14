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花蓮農二代深耕有機31年 砸億元打造加工廠串聯小農提升價值

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導
花蓮「東豐拾穗」在美崙工業區成立有機食品加工廠，今天揭牌啟用。記者王燕華／攝影
花蓮「東豐拾穗」在美崙工業區成立有機食品加工廠，今天揭牌啟用。記者王燕華／攝影

花蓮「東豐拾穗」總經理曾國旗是農二代，從父母手中接下有機農業深耕31年，為減少小農作物運到外縣市加工的運輸成本及碳排量，投入上億元在美崙工業區成立有機食品加工廠，第一階段配置豆漿、豆腐及豆皮生產線，除為自家有機黃豆加工，也開放縣內小農小批量在地加工，提升農產品價值。

曾國旗的父親曾文珍30年前創立玉里鎮有機米產銷班第一班，是玉里最早投入有機農業的前輩之一，曾國旗回鄉接下重擔，創辦「東豐拾穗」，秉持父母對於農業不只是生產食物，更肩負守護土地與環境的責任，從堆肥、有機水稻到有機雜糧都堅持友善耕作，曾獲全國十大神農獎殊榮

多年務農，曾國旗發現即使品質沒問題，也可能因外觀或規格差一點點，就面臨銷售困境，收入不穩定，要加工提升商業價值，又須運送到外縣市，毅然決定跨出加工這一步，成立花蓮第一間有機雜糧加工廠。

位於美崙工業區的加工廠今天揭牌啟用，占地300多坪，初期光是設置豆漿、豆腐、豆皮的生產線機具就投入3000萬元，連同用地、廠房及擴增設備等，整體預計斥資上億元分期建置；除了加工區，現場也有門市展售產品，讓民眾認識國產有機黃豆的營養價值及加工特色。

曾國旗表示，目前以花蓮有機黃豆為主力，未來將逐步擴充設備，增加更多元加工品項。除了將自家農產品製成加工品，也希望透過小批量代工，讓生產規模較小的小農也能在地加工，進一步發展在地品牌與特色產品。

縣府農業處長陳淑雯、農糧署東區分署副分署長陳吉村等人今天到場見證，東區分署表示在全力輔導下，花蓮縣已成全台第3大的大豆產區，種植面積達718公頃，占全台大豆種植面積的14%，有超過350公頃田區通過有機驗證。加工廠成立是推動農業六級化的重要一步，透過生產、加工及行銷串聯建立完整產業鏈，讓在地農產品創造更高價值。

花蓮「東豐拾穗」在美崙工業區成立有機食品加工廠，預期投入上億元分期建置，提升在地有機雜糧經濟價值，現場也有門市展售商品。記者王燕華／攝影
花蓮「東豐拾穗」在美崙工業區成立有機食品加工廠，預期投入上億元分期建置，提升在地有機雜糧經濟價值，現場也有門市展售商品。記者王燕華／攝影

花蓮「東豐拾穗」在美崙工業區成立有機食品加工廠，預期投入上億元分期建置，提升在地有機雜糧經濟價值。記者王燕華／攝影
花蓮「東豐拾穗」在美崙工業區成立有機食品加工廠，預期投入上億元分期建置，提升在地有機雜糧經濟價值。記者王燕華／攝影

花蓮「東豐拾穗」在美崙工業區成立有機食品加工廠今天啟用，初期有豆漿、豆皮、豆腐加工生產線，未來還會持續擴充加工品項。記者王燕華／攝影
花蓮「東豐拾穗」在美崙工業區成立有機食品加工廠今天啟用，初期有豆漿、豆皮、豆腐加工生產線，未來還會持續擴充加工品項。記者王燕華／攝影

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