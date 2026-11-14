全球衝浪年度最終站在台東！30國200選手齊聚金樽 角逐500萬獎金

台東衝浪運動再寫新頁！「2026台灣國際衝浪公開賽」國際賽事今在東河鄉金樽海域登場，今年首度升級舉辦世界衝浪聯盟（WSL）International 6,000國際賽事，成為全球四站之一，也是年度最終站，吸引來自30個國家、200多名國際頂尖選手參賽，總獎金超過新台幣500萬元，讓台東金樽成為全球衝浪好手重要舞台。

縣府下午2時舉行國際賽開幕祈福儀式，運動部、世界衝浪聯盟、國際選手及地方各界代表共同出席，並透過在地部落傳統祈福儀式，為賽事揭開序幕，也傳達尊重海洋、敬畏自然的精神，祝福所有選手平安完賽、展現最佳實力。

賽事自今起至22日舉行，金樽首度升級承辦WSL International 6,000級別賽事，全球僅有四站，台東站更是年度最後一站。各國好手齊聚金樽，除了爭取賽事佳績，也將角逐重要國際排名積分，為未來挑戰奧運舞台累積實力。對台灣選手而言，這次賽事也是與國際頂尖選手同場競技、交流及提升實力的重要機會。

除了國際衝浪競技，今年活動也結合多元周邊活動，包括攝影比賽、衝浪小旅行等，明天還將舉辦街舞大賽，將海洋運動與青年文化結合，增加活動豐富度。

縣府指出，金樽擁有優質海洋環境及發展衝浪運動的條件，透過國際賽事帶動海洋運動發展，並進一步串聯周邊陸域活動，讓金樽不只是衝浪愛好者的競技場，也逐步發展成兼具海洋與陸域特色的多元運動場域及地方產業發展。

縣府表示，賽事將持續至11月22日，歡迎民眾前往金樽觀賞世界級衝浪競技，感受國際選手乘風破浪的精采表現。