東海岸旗魚季登場！千人辦桌飄海味 金手財號261公斤奪最大尾冠軍

台東成功鎮年度漁業盛事「2026東海岸旗魚季」今登場，結合鏢旗魚文化、食魚教育、漁產展售及金曲音樂晚宴，展現東海岸豐富的海洋漁業特色。晚間重頭戲「旗饗之夜金曲晚宴」以千人辦桌方式登場，端出新港漁港特色旗魚料理，讓民眾大啖當令海鮮；鏢旗魚競賽排行榜也同步受到關注，金手財號以261公斤拿下最大尾第一名，益昇號則以19尾漁獲量居最多尾榜首。

活動由副縣長林宏義、農業處長羅淑圓等人出席，向長年在海上辛勤作業的漁民致意，也肯定新港區漁會推動鏢旗魚產業、傳承地方漁業文化的努力。今年活動內容相當豐富，包括出海鏢旗魚體驗、旗魚祭典儀式、鏢旗魚大賽頒獎、食魚教育、旗魚料理品嚐及農漁特產品展售等，讓民眾從不同面向認識東海岸漁村文化。

晚間壓軸活動「旗饗之夜金曲晚宴」採千人辦桌形式，結合在地名廚與老船長私房美食，推出新港漁港旗魚特色料理，並邀請多組知名藝人輪番演出，讓參與民眾一邊品嚐海味佳餚，一邊享受音樂表演，將漁業文化、美食與觀光結合。

鏢旗魚競賽方面，最大尾競賽由金手財號以261公斤奪得第一名，榮吉2號以223公斤排名第二，新取厚號以199公斤獲得第三名。最多尾競賽則由益昇號以19尾、總重1873公斤排名第一；明德號以17尾、總重810公斤，以及榮吉2號以15尾、總重1297公斤，分列排行榜第三名。

成功鎮新港漁港是東部重要的旗魚集散地，每年東北季風起至隔年3月，是旗魚、鬼頭刀等重要漁獲季節，其中旗魚肉質細緻、風味鮮美，是東海岸重要的當令漁產。鏢旗魚不只是漁民維持生計的捕魚方式，更是成功鎮長年累積的傳統漁業技藝，從出海判斷魚群、掌握時機到精準鏢捕，都考驗漁民的經驗與技術。