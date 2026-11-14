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花蓮農二代設有機加工廠 助小農提升產值

中央社／ 花蓮縣14日電

花蓮農二代曾國旗深耕有機農業逾30年，從堆肥、有機水稻、雜糧堅持友善耕作，如今再斥資近億元成立花蓮首間有機作物加工廠，讓小農能在地加工，增加有機雜糧附加價值。

曾國旗來自花蓮玉里鎮，接手父母的有機農業，創辦東豐拾穗農場，傳承友善耕作理念，從農夫跨足食品加工，建置豆漿、豆腐及豆皮等製品生產線。

他分享，過去花蓮有機農友必須要將原料送往台北、台中等地加工，運輸成本高，且常因農產品外觀或規格不符市場需求遭拒收，透過工廠分類設備，可將規格略有差異的農產品，轉化作為食品原料，減少浪費，增加農民收入。

曾國旗說，目前主要使用國產有機花蓮一號黃豆加工，未來將逐步增加殺菌設備，延長保存期限，除了加工自家生產的黃豆，也計劃繼續增加設備，製作更多品項加工品，也會提供在地有機農友小批量代工，降低加工門檻，吸引更多農友投入有機種植。

東豐拾穗加工廠房位於美崙工業區，占地約300多坪，今天上午正式揭牌啟用。曾國旗說，未來將結合食農教育，採預約方式開放導覽，讓民眾看到黃豆到豆漿的加工製程，現場也展售加工產品。

農糧署東區分署副分署長陳吉村表示，花蓮有機大豆種植面積約718公頃，超過350公頃通過有機驗證，加工廠成立是推動農業六級化的重要里程，透過生產、加工及行銷串連，讓在地農產創造更高價值。

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