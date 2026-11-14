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清潔隊例行觀摩遭抹黑稱餐會疑雲 魏嘉彥直球對決：資料備好了法院見

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導
有臉書粉絲專頁貼文影射花蓮市公所清潔隊員觀摩活動涉賄，市公所澄清是例行性活動，13鄉鎮市都會辦理，與選舉無關，已備妥相關事證將提告。圖／取自臉書
有臉書粉絲專頁貼文影射花蓮市公所清潔隊員觀摩活動涉賄，市公所澄清是例行性活動，13鄉鎮市都會辦理，與選舉無關，已備妥相關事證將提告。圖／取自臉書

花蓮市清潔隊9月中旬循例辦理縣外觀摩活動，近日卻遭臉書社團貼出合成處理過的照片，影射「餐會疑雲」；市公所今天澄清是每年例行性活動，13鄉鎮市都有，不應看圖說故事扭曲正常交流活動；市長魏嘉彥痛心清潔隊員的辛勞竟成政治抹黑犧牲品，留言「資料準備好了，我們法院見」，與造謠者直球對決。

被控造謠影射的臉書社團有上萬名追蹤者，在臉書貼出有魏嘉彥的合成照片，並以文字「讀者指稱：餐會＋提袋」、「餐會疑雲待查」，還寫「魏嘉彥七海灣餐會疑雲，誰邀約？誰買單？」影射賄選；貼文下方有網友質疑是潑髒水、抹黑基層，譏諷「風向帶的很失敗」。

魏嘉彥今天澄清，這是市公所清潔隊辦理例行性縣外觀摩活動，返抵花蓮後安排的晚餐行程，現場被影射的禮品，是得標旅行社在投標時承諾提供履約的蛋糕，相關活動採購都有公開資料可供查證。

魏嘉彥說，清潔隊員觀摩及慰勞活動每年都會辦理，全縣13鄉鎮市都有，目的是感謝基層清潔隊員的辛苦，也增進隊員交流、提升工作經驗，和選舉一點關係都沒有。

魏嘉彥在貼文下方直球對決留言「資料已經準備好了，我們法院見！」花蓮市公所表示，針對貼文涉及的影射與指控，已備妥活動行程、採購及相關事證，將擇到花蓮地檢署提出告發，交由司法機關依法調查釐清。

有臉書粉絲專頁貼文影射花蓮市公所清潔隊員觀摩活動涉賄，市公所澄清將提告。圖／取自臉書
有臉書粉絲專頁貼文影射花蓮市公所清潔隊員觀摩活動涉賄，市公所澄清將提告。圖／取自臉書

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