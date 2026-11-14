「橙類勞斯萊斯」來了！台東成功臍橙產季 果品評鑑前三名出爐

台東成功鎮臍橙進入盛產季！成功鎮農會今舉辦「2026台東縣成功鎮農會三仙台臍橙節」，透過果品評鑑、農產展售及農業體驗活動，推廣東海岸特色農產。其中，被譽為「橙類勞斯萊斯」的華盛頓臍橙，以果肉細緻、香甜多汁受到消費者喜愛，活動現場也安排果品試吃，吸引不少民眾參與。

縣府表示，臍橙是台東具代表性的農特產品，每逢產季也常作為致贈外賓的特色伴手禮。未來將持續透過農業技術輔導、冷鏈物流及品牌行銷等方式，協助農民提升果品品質與市場競爭力，拓展農產品銷售通路。

今年臍橙節結合農業產業文化與米食推廣，規劃縣級臍橙果品評鑑，從果肉色澤、香氣及口感等面向評選優質果品，並舉辦頒獎表揚。評鑑結果由曾新來獲得第一名，蘇美路獲得第二名，第三名則由尤長勝、曾美惠共同獲獎，肯定農友在臍橙栽培管理及品質提升上的用心。

現場另有咖啡及木鱉果多元應用成果發表、產銷履歷與友善有機農產品展售專區等活動，呈現地方農業的多元面貌，讓民眾除了品嚐當季臍橙，也能認識台東其他特色農產品。

成功鎮是台東臍橙重要產區之一，每年11月起陸續進入採收期。農業處指出，當地具有石灰質土壤及明顯晝夜溫差等自然條件，有利臍橙生長，果肉細緻、香甜多汁，果實底部特有的複果構造，也就是俗稱的「肚臍眼」，成為臍橙極具辨識度的特色。

成功鎮農會希望藉由臍橙節結合農產展售與地方觀光，讓更多民眾認識成功鎮特色農產。目前臍橙正值採收盛產期，歡迎民眾到成功鎮選購當季鮮果，也可順遊三仙台及東海岸，體驗地方農業與觀光魅力。