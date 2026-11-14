快訊

彰化縣一周內3候選人去世 政界、民俗人士這樣解讀

亞冠賽／日本隊預賽10轟3戰全勝挺進冠軍賽！台韓大戰要爭第2張門票

黃仁勳落馬有玄機？陳昭榮棄演從商…突談「黃皮膚」在白人世界處境

聽新聞
0:00 / 0:00

「橙類勞斯萊斯」來了！台東成功臍橙產季 果品評鑑前三名出爐

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
2026三仙台臍橙節今登場，成功鎮農會結合農產展售及多元體驗活動，推廣在地特色農產品。圖／台東縣政府提供
2026三仙台臍橙節今登場，成功鎮農會結合農產展售及多元體驗活動，推廣在地特色農產品。圖／台東縣政府提供

台東成功鎮臍橙進入盛產季！成功鎮農會今舉辦「2026台東縣成功鎮農會三仙台臍橙節」，透過果品評鑑、農產展售及農業體驗活動，推廣東海岸特色農產。其中，被譽為「橙類勞斯萊斯」的華盛頓臍橙，以果肉細緻、香甜多汁受到消費者喜愛，活動現場也安排果品試吃，吸引不少民眾參與。

縣府表示，臍橙是台東具代表性的農特產品，每逢產季也常作為致贈外賓的特色伴手禮。未來將持續透過農業技術輔導、冷鏈物流及品牌行銷等方式，協助農民提升果品品質與市場競爭力，拓展農產品銷售通路。

今年臍橙節結合農業產業文化與米食推廣，規劃縣級臍橙果品評鑑，從果肉色澤、香氣及口感等面向評選優質果品，並舉辦頒獎表揚。評鑑結果由曾新來獲得第一名，蘇美路獲得第二名，第三名則由尤長勝、曾美惠共同獲獎，肯定農友在臍橙栽培管理及品質提升上的用心。

現場另有咖啡及木鱉果多元應用成果發表、產銷履歷與友善有機農產品展售專區等活動，呈現地方農業的多元面貌，讓民眾除了品嚐當季臍橙，也能認識台東其他特色農產品。

成功鎮是台東臍橙重要產區之一，每年11月起陸續進入採收期。農業處指出，當地具有石灰質土壤及明顯晝夜溫差等自然條件，有利臍橙生長，果肉細緻、香甜多汁，果實底部特有的複果構造，也就是俗稱的「肚臍眼」，成為臍橙極具辨識度的特色。

成功鎮農會希望藉由臍橙節結合農產展售與地方觀光，讓更多民眾認識成功鎮特色農產。目前臍橙正值採收盛產期，歡迎民眾到成功鎮選購當季鮮果，也可順遊三仙台及東海岸，體驗地方農業與觀光魅力。

台東縣成功鎮三仙台臍橙節今登場，臍橙果品評鑑，由果農曾新來摘冠並獲得表揚。圖／台東縣政府提供
台東縣成功鎮三仙台臍橙節今登場，臍橙果品評鑑，由果農曾新來摘冠並獲得表揚。圖／台東縣政府提供

台東 三仙台 農業處

【即將截止】登入簽到

現在還來得及！最後機會🚀
每日簽到送 LINE 點數
玩遊戲抽 7-11 禮券🎁

立即登入

延伸閱讀

一碗滷肉飯飄香雲林！12月5日古坑綠色隧道邀全民共享美食盛宴

2026台灣精選咖啡可可館開幕 34家莊園展現國產咖啡可可新風貌

文化大學攜手嘉農合作社 從「吃」開始打造樂齡健康新生活

2012年新北市伴手禮冠軍是它！幾分甜紅遍全台的「雞蛋布丁」

相關新聞

「橙類勞斯萊斯」來了！台東成功臍橙產季 果品評鑑前三名出爐

台東成功鎮臍橙進入盛產季！成功鎮農會今舉辦「2026台東縣成功鎮農會三仙台臍橙節」，透過果品評鑑、農產展售及農業體驗活動，推廣東海岸特色農產。其中，被譽為「橙類勞斯萊斯」的華盛頓臍橙，以果肉細緻、香甜多汁受到消費者喜愛，活動現場也安排果品試吃，吸引不少民眾參與。

獼猴、野豬出沒或農作遭殃都能通報！林保署建置平台 蒐集衝突熱點

台東猴害問題持續受到農民關注，台灣獼猴近年頻繁進入農地、部落及聚落覓食，不僅造成果樹及農作物損失，部分地區甚至傳出獼猴闖入民宅。為掌握野生動物活動範圍及人獸衝突情形，農業部林業及自然保育署建置的「人獸共域管理通報平台」已正式上線，民眾及農民只要發現獼猴、野豬出沒，或農作物遭受危害，都可透過網路登錄，協助政府累積活動熱點及農損資料。

日出美學結合淨灘 2026島嶼生活節榮獲美國繆思創意獎金獎

交通部觀光署北觀處辦理「2026島嶼生活節」，榮獲美國繆思創意獎活動類金獎，以「日出阿拉寶灣、月升和平島」為主題，串聯海岸景觀、音樂演出、野餐市集與環境行動；系列日出美學團更結合淨灘，讓遊客在體驗島嶼之美的同時，以實際行動守護海洋。

緩解缺工缺料壓力 台東建築施工期限展延2年

營建業面臨物料、工資雙漲，人力短缺與材料供應延遲、工班調度不易等問題，台東縣政府鑑此決定放寬施工期限，今年度全縣仍在有效期限內的建照及雜項執照，可依建築法申請展延一年，建築工程期限並自動展延兩年，公告發布日起生效。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。