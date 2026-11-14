獼猴、野豬出沒或農作遭殃都能通報！林保署建置平台 蒐集衝突熱點

台東猴害問題持續受到農民關注，台灣獼猴近年頻繁進入農地、部落及聚落覓食，不僅造成果樹及農作物損失，部分地區甚至傳出獼猴闖入民宅。為掌握野生動物活動範圍及人獸衝突情形，農業部林業及自然保育署建置的「人獸共域管理通報平台」已正式上線，民眾及農民只要發現獼猴、野豬出沒，或農作物遭受危害，都可透過網路登錄，協助政府累積活動熱點及農損資料。

林保署指出，平台將持續累積野生動物活動熱點、危害情勢及農損資料，作為未來野生動物經營管理政策及政府資源投入規劃參考。對台東而言，若能透過農民及民眾持續通報，將有助於更具體掌握猴害發生區域、頻率及農損情形，提供後續防治措施研擬依據。

台東近年猴害情形日益受到地方關注，過去熱區主要集中在東河鄉登仙橋及卑南鄉一帶，近年則逐漸擴及其他地區。獼猴成群進入果園覓食，除了釋迦、柑橘、香蕉等農作物，連金針花及已經套袋保護的釋迦也曾遭啃食；成功鎮八嗡嗡地區更曾發生鳳梨園在採收前遭猴群大規模侵害，農民辛苦投入的心血付諸流水。猴群活動也逐漸接近部落及住宅區，增加人猴衝突機會。

面對猴害，農民過去嘗試架設防猴網、電圍網、燃放鞭炮及播放聲響等方式驅趕，但獼猴適應能力強，部分防治措施效果有限。台東縣政府今年也增加300萬元防猴害預算，提供農民架設電圍網補助，2公頃以下農園可獲全額材料費補助，顯示猴害已不只是個別農民的困擾，也成為地方農業管理的重要課題。

林保署表示，近年野生動物與人類活動範圍重疊，獼猴、野豬出沒及農作物遭受危害的事件屢有所聞，但過去缺乏完整的損失紀錄及科學數據。新建置的「人獸共域管理通報平台」，開放一般民眾、遊客及農民共同參與，不論在住家附近、農地周邊或戶外活動時，發現獼猴、野豬出沒，甚至是足跡、排遺、翻土痕跡，都可透過平台登錄；若有財產損失或農作物遭受危害，也能一併通報。

不過，該平台主要提供通報紀錄及資料蒐集功能，並非緊急事件通報管道。若涉及公共安全或危及人身安全，民眾仍應向當地公所或縣市政府尋求協助。民眾可至林保署「人獸共域管理通報平台」登錄，網址：https://wish.forest.gov.tw/report/。