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日出美學結合淨灘 2026島嶼生活節榮獲美國繆思創意獎金獎

聯合報／ 記者游明煌／新北即時報導
日出美學結合淨灘，2026島嶼生活節榮獲美國繆思創意獎金獎。圖／交通部觀光署北觀處提供
日出美學結合淨灘，2026島嶼生活節榮獲美國繆思創意獎金獎。圖／交通部觀光署北觀處提供

交通部觀光署北觀處辦理「2026島嶼生活節」，榮獲美國繆思創意獎活動類金獎，以「日出阿拉寶灣、月升和平島」為主題，串聯海岸景觀、音樂演出、野餐市集與環境行動；系列日出美學團更結合淨灘，讓遊客在體驗島嶼之美的同時，以實際行動守護海洋。

2026島嶼生活節9月19日至20日在基隆和平島公園舉辦主活動，以「白潮之夜」營造海島生活氛圍，民眾「穿白而來」。現場以白色天幕、花藝、野餐佈置與入口意象，串聯草地、沙灘及水岸空間，讓遊客在海風與音樂陪伴下放慢腳步。

北觀處將海景融入演出與休憩體驗。白天，民眾可享受白潮野餐下午茶、走逛特色市集，與親友共享悠閒時光；隨著夜色降臨，大型月球裝置點亮海岸，將「月升和平島」的主題化為可親身感受的場景，留下鮮明的活動記憶。

島嶼生活節辦理兩場日出美學百人淨灘團，行程將晨間海岸觀光與淨灘行動結合，讓參與者從欣賞阿拉寶灣晨光，進一步投入海岸環境維護，將旅遊中的感動轉化為具體行動。

淨灘成為實踐永續旅遊的重要環節。透過親手撿拾海廢，參與者得以直接感受海洋廢棄物與旅遊環境的關係，從日出美學到白潮之夜，活動以不同形式引導遊客親近地方，也傳遞珍惜自然景觀、共同維護海岸的理念。

北觀處表示，島嶼生活節從和平島的景觀與生活特色出發，透過活動設計，讓民眾願意停留、親近自然，並與地方建立連結。獲得MUSE Creative Awards金獎是對活動策劃與團隊共同投入極大鼓勵；而百人參與淨灘、清除292公斤海廢的成果，也讓這場節慶留下觀光體驗之外的環境價值。

北觀處說，未來將持續結合在地特色、文化創意與環境關懷，打造兼具地方辨識度與參與感的觀光活動，讓旅客在探索北海岸的過程中，共同實踐負責任的旅遊，延續海岸的美景。

活動相關資訊請參考：

北觀處官網：https://www.northguan-nsa.gov.tw

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日出美學結合淨灘，2026島嶼生活節榮獲美國繆思創意獎金獎。圖／交通部觀光署北觀處提供

日出美學結合淨灘，2026島嶼生活節榮獲美國繆思創意獎金獎。圖／交通部觀光署北觀處提供
日出美學結合淨灘，2026島嶼生活節榮獲美國繆思創意獎金獎。圖／交通部觀光署北觀處提供

日出美學結合淨灘，2026島嶼生活節榮獲美國繆思創意獎金獎。圖／交通部觀光署北觀處提供
日出美學結合淨灘，2026島嶼生活節榮獲美國繆思創意獎金獎。圖／交通部觀光署北觀處提供

日出美學結合淨灘，2026島嶼生活節榮獲美國繆思創意獎金獎。圖／交通部觀光署北觀處提供
日出美學結合淨灘，2026島嶼生活節榮獲美國繆思創意獎金獎。圖／交通部觀光署北觀處提供

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