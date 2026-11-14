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緩解缺工缺料壓力 台東建築施工期限展延2年

聯合報／ 記者尤聰光／台東報導
近年營建原物料及工資上漲，加上缺工、材料供應延遲等因素，台東縣政府決定針對符合條件的建造及雜項執照，自動展延建築工程期限2年。圖／台東縣政府提供
近年營建原物料及工資上漲，加上缺工、材料供應延遲等因素，台東縣政府決定針對符合條件的建造及雜項執照，自動展延建築工程期限2年。圖／台東縣政府提供

營建業面臨物料、工資雙漲，人力短缺與材料供應延遲、工班調度不易等問題，台東縣政府鑑此決定放寬施工期限，今年度全縣仍在有效期限內的建照及雜項執照，可依建築法申請展延一年，建築工程期限並自動展延兩年，公告發布日起生效。

縣府表示，近年營建環境變動大，導致部分工程施工進度受影響，考量建築工程涉及結構、品質及公共安全，為防業者為趕工而壓縮施工時間，增加品管及工地安全風險，決定適度延長工程期限，讓業者依實際施工條件安排進度。

縣府指出，這項措施參考花蓮縣及屏東縣作法，考量台東縣區域營建環境及產業條件相近，決定也提供業者施工緩衝時間，以減輕營建成本及人力調度壓力。建設處進一步說明，工程自動展延兩年，但不代表放寬建築品質及安全標準，建設處仍將督促業者依法依規施工，確保工程品質與公共安全。

台東 建築 缺工

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