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從練習作品變身校園家具！東成監獄捐51件木工作品 送偏鄉學童使用

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
法務部矯正署台東東成監獄受刑人家具木工丙級技能檢定合格率達百分之百，51件訓練成品經修繕後捐贈鄰近小學，延續學習成果。圖／東成監獄提供
法務部矯正署台東東成監獄受刑人家具木工丙級技能檢定合格率達百分之百，51件訓練成品經修繕後捐贈鄰近小學，延續學習成果。圖／東成監獄提供

原本為技能檢定反覆練習製作的木工作品，如今成為偏鄉孩子的學習用品。法務部矯正署台東東成監獄家具木工丙級技術士技能檢定的51件訓練成品，經整理、修繕及重新上漆後，捐贈鄰近東成國小使用，讓原本可能遭拆解或丟棄的作品，重新發揮實用價值，也讓受刑人的學習成果轉化為回饋社會的具體行動。

東成監獄表示，監所前身為東成技能訓練所，長期推動受刑人職業技能培訓，透過專業課程及技能檢定，協助學員培養一技之長，為未來復歸社會預作準備。此次家具木工丙級技能檢定合格率達百分之百，訓練成果獲得肯定。

擁有30年木工教學經驗的外聘教師林鳳池，長期投入受刑人職業訓練，幾乎每天到監指導學員，從工具操作、尺寸丈量、木料裁切到組裝，逐一帶領學員反覆練習、修正細節。學員投入訓練的態度，也獲得現場監評人員肯定，稱讚是看過最認真的學生。

為熟悉檢定項目，學員在訓練期間反覆實作，累積製作小書架、毛巾架、鑰匙箱等作品。過去訓練結束後，部分成品因用途有限，多半拆解或廢棄。這次監所與受訓學員共同整理51件作品，逐一檢查結構、加固組件、修整表面並重新上漆，讓原本的訓練成品成為校園可使用的家具。

典獄長吳永琛表示，矯正教育除了協助受刑人習得專業技能，更希望透過學習過程，讓他們反省過往、重新思考人生方向。從學習如何做好一件作品，到有機會將成果分享給他人，讓受刑人從接受社會協助，進一步學習付出與回饋，也是在重建自我價值及責任感。

從小書架、毛巾架到鑰匙箱，東成監獄受刑人透過木工訓練累積實作經驗，作品也有了回饋社會的新用途。圖／東成監獄提供
從小書架、毛巾架到鑰匙箱，東成監獄受刑人透過木工訓練累積實作經驗，作品也有了回饋社會的新用途。圖／東成監獄提供

監獄 校園 家具

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