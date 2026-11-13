從練習作品變身校園家具！東成監獄捐51件木工作品 送偏鄉學童使用

原本為技能檢定反覆練習製作的木工作品，如今成為偏鄉孩子的學習用品。法務部矯正署台東東成監獄將家具木工丙級技術士技能檢定的51件訓練成品，經整理、修繕及重新上漆後，捐贈鄰近東成國小使用，讓原本可能遭拆解或丟棄的作品，重新發揮實用價值，也讓受刑人的學習成果轉化為回饋社會的具體行動。

東成監獄表示，監所前身為東成技能訓練所，長期推動受刑人職業技能培訓，透過專業課程及技能檢定，協助學員培養一技之長，為未來復歸社會預作準備。此次家具木工丙級技能檢定合格率達百分之百，訓練成果獲得肯定。

擁有30年木工教學經驗的外聘教師林鳳池，長期投入受刑人職業訓練，幾乎每天到監指導學員，從工具操作、尺寸丈量、木料裁切到組裝，逐一帶領學員反覆練習、修正細節。學員投入訓練的態度，也獲得現場監評人員肯定，稱讚是看過最認真的學生。

為熟悉檢定項目，學員在訓練期間反覆實作，累積製作小書架、毛巾架、鑰匙箱等作品。過去訓練結束後，部分成品因用途有限，多半拆解或廢棄。這次監所與受訓學員共同整理51件作品，逐一檢查結構、加固組件、修整表面並重新上漆，讓原本的訓練成品成為校園可使用的家具。

典獄長吳永琛表示，矯正教育除了協助受刑人習得專業技能，更希望透過學習過程，讓他們反省過往、重新思考人生方向。從學習如何做好一件作品，到有機會將成果分享給他人，讓受刑人從接受社會協助，進一步學習付出與回饋，也是在重建自我價值及責任感。