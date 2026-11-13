16日國光客運1813L上路 童子瑋：讓安樂區市民上得了車

民進黨基隆市長候選童子瑋今宣布，經持續與交通部公路局、台北區監理所及國光客運協調爭取，1813L國道客運新路線已正式完成核定，11月16日上路。新路線從基隆大武崙石山站始發，直達台北市府轉運站，首波上下班尖峰各開行3班。

童子瑋表示，這次爭取到的新路線，落實他主張的「基隆發車、直達台北、快速折返」，希望先改善安樂區通勤族尖峰時段的通勤問題，讓市民「上得了車」。

童子瑋說，過去接到許多安樂區市民陳情，每天早上搭乘1815前往台北上班時，最大的困擾就是班車從金山、萬里沿線一路載客，抵達基隆後經常已接近客滿，讓許多通勤族只能繼續等待下一班車，因此他爭取新的基隆始發路線，希望把座位留給基隆市民。

童子瑋指出，1813L最重要改變是「從基隆發車」，新路線將由大武崙石山站始發，不再先行經金山、萬里沿線站點，客運直接以空車從基隆出發，讓安樂區通勤族有更多機會順利上車。

童子瑋表示，第二個改變則是「縮短路線、快速折返」，相較原有1815較長的行駛路線，新班次單趟里程由42.3公里縮短至18.7公里，減少超過一半，預估單趟可節省超過1小時行車時間。透過縮短路線，同樣的車輛與駕駛就能更快返回基隆，提高尖峰時段車輛調度及周轉效率。

童子瑋指出，11月16日起，石山站往台北市府轉運站首波班次為上午7時、7時40分及8時；台北市府轉運站返回石山站則為晚上7時、7時30分及8時，讓服務時間集中在實際通勤需求較高的時段。

童子瑋指出，1813L是改善基隆通勤重要一步，未來擔任市長，將持續檢討七區客運班次與路線，提供更有效率的交通服務，「讓基隆人上得了車、上路不塞車」，讓市民能夠早一點回家。