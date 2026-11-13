營建缺工缺料、成本飆漲 台東建照工程期限自動展延2年

營建業面臨物料及工資上漲、人力短缺與材料供應延遲等問題，台東縣政府發布公告決定放寬施工期限，凡全縣建造執照及雜項執照於2026年1月1日至12月31日期間仍有效者，除可依建築法第53條申請展期1年外，另自動展延建築工程期限2年，業者無須另外提出申請，措施自公告發布日起生效。

縣府表示，近年營建環境變動大，物料及工資成本持續上漲，加上營建人力不足、材料供應延遲及工班調度不易，導致部分工程施工進度受影響。考量建築工程涉及結構、品質及公共安全，若業者為趕工而壓縮施工時間，反而可能增加品質管理及工地安全風險，因此決定適度延長工程期限，讓業者依實際施工條件安排進度。

縣府指出，這項措施也參考花蓮縣及屏東縣的作法，兩縣均已採取展延建築工程期限2年的措施。考量區域營建環境及產業條件相近，台東也提供業者必要的施工緩衝時間，減輕營建成本及人力調度壓力。

建設處進一步說明，本次適用對象為2026年1月1日至12月31日期間仍有效的建造執照及雜項執照，符合條件者除可依建築法第53條申請展期1年，另可自動獲得2年工程期限展延，不必再提出申請，以簡化行政程序、減輕業者負擔。

縣府強調，展延施工期限並不代表放寬建築品質及安全標準，未來仍將督促業者依建築法令及相關規定施工，確保工程品質與公共安全。