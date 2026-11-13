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全民運動館啟用！吳秀華拋國民運動中心、國際泳池 陳瑩提4大運動政策

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
民進黨台東縣長候選人陳瑩提出4大運動政見，主張打造台東運動發展基地，結合運動人才培育、賽事活動、運動觀光及全民運動，帶動地方發展。圖／陳瑩競總辦公室提供
民進黨台東縣長候選人陳瑩提出4大運動政見，主張打造台東運動發展基地，結合運動人才培育、賽事活動、運動觀光及全民運動，帶動地方發展。圖／陳瑩競總辦公室提供

台東縣全民運動館暨青少年福利服務中心正式啟用，運動建設也成為縣長選戰政策焦點。國民黨縣長候選人吳秀華表示，完善公共運動設施是提升縣民生活品質的重要基礎，未來將持續推動國民運動中心、爭取國際標準室內游泳池，並增設匹克球場及多功能運動場域；民進黨縣長候選人陳瑩日前也提出4大運動政見，主張打造台東成為運動人才培育及賽事發展基地。

吳秀華表示，全民運動館結合健身、攀岩、街舞、銀髮活動、親子課程及青少年交流等多元功能，讓不同年齡層的民眾都能找到適合自己的活動空間。從孩子的歡笑、青年的活力到長輩的健康生活，公共運動設施不只是城市建設，更是改善生活品質的重要一環，她也感謝縣長饒慶鈴及縣府團隊持續投入公共建設。

對於未來運動政策，吳秀華提出三個方向，首先推動國民運動中心建設，提供更完整的全民運動及休閒環境；其次爭取興建國際標準室內游泳池，讓民眾全年都能安心游泳，也具備專業訓練及舉辦大型賽事的條件；第三則是增設匹克球場及多功能運動場域，引進新興運動，鼓勵親子、青年及銀髮族共同參與。

吳秀華認為，運動不僅關乎健康，也能結合城市發展、觀光及地方經濟，透過賽事與運動活動吸引外地選手及遊客，進一步帶動住宿、餐飲等周邊產業。她強調，公共建設需要延續，也必須不斷升級，未來希望讓台東運動設施更加完善，讓更多運動愛好者走進台東。

陳瑩日前公布4大運動政見，提出打造「台東運動發展基地」，發揮台東山海環境優勢，爭取職棒春訓、國家隊移地訓練，並發展水上運動及戶外運動，讓台東成為選手訓練與賽事舉辦的重要場域。

陳瑩也主張發展運動觀光及運動產業，透過賽事活動帶進人潮、創造消費及就業機會；同時整合、升級或新建南迴、縱谷、海岸及離島地區運動場館，讓縣民更便利參與運動。此外，她提出由縣長召集跨局處「運動發展委員會」，整合政府與民間資源，推動人才培育、移地訓練、運動觀光及全民運動等四大目標。

兩位候選人都將運動建設與全民健康、觀光經濟連結，吳秀華著重運動中心、室內游泳池及新興運動設施，陳瑩則以運動發展基地為主軸，強調賽事、人才培育及跨局處整合。

國民黨台東縣長候選人吳秀華持續推動運動建設，提出國民運動中心、國際標準室內游泳池及匹克球場等規劃，完善全齡運動環境。圖／吳秀華競總辦公室提供
國民黨台東縣長候選人吳秀華持續推動運動建設，提出國民運動中心、國際標準室內游泳池及匹克球場等規劃，完善全齡運動環境。圖／吳秀華競總辦公室提供

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