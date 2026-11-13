台9線台東瑞豐永安段藏環保巧思 綠帶兼具雨水滯留功能

交通部公路局南區養護工程分局推動台9線花東縱谷公路安全景觀大道瑞豐永安段道路拓寬工程，除改善道路通行安全及景觀，也將環境永續納入設計，導入低衝擊開發（LID）理念，透過中央生態草溝、滯洪箱涵及出流管制等設施，讓道路建設兼顧雨水管理與周邊環境。

南區養護工程分局指出，工程利用道路中央綠帶設置生態草溝，以植生溝渠引導雨水，減緩地表逕流速度，同時兼具道路綠化及透水功能，讓雨水不會在短時間內大量集中流動，也使道路景觀與排水設計相互結合。

此外，工程設置滯洪箱涵，在降雨期間暫時容納部分雨水，再透過出流管制調節排放速度，減輕下游排水系統負擔。生態草溝與滯洪箱涵相互搭配，讓雨水有適當的滯留空間，降低道路開發對周邊排水環境的影響。

南區養護工程分局表示，道路中央的綠帶不只是景觀美化，也肩負雨水引導與調節功能。透過低衝擊開發設計，讓雨水在道路範圍內適度滯留、減緩排放，降低開發對自然水文環境的衝擊。

瑞豐永安段工程透過道路拓寬、景觀綠化及雨水管理設計，希望在提升行車安全與道路品質之餘，也兼顧生態環境與永續發展，讓公路建設與自然環境取得平衡。