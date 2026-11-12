基隆火車站旁港西街「劉家臭豆腐」老闆劉清山每年生日，都會義賣將當日所得全數捐助家扶小朋友，善心19年不輟，今天他一如往常四處張羅賣臭豆腐，家扶中心人員也來當義工。他說「賣臭豆腐助人，是我生日最好的禮物，這是每年一定要做的事。」

劉清山從備料到油炸、端碗熱情招待上門民眾，今天現場人潮絡繹不絕，除了許多熟客熱情捧場，吸引不少民眾專程前來，買臭豆腐支持公益。

劉家臭豆腐經營逾50年，劉清山說，當初只是一個單純的念頭，「生日那天，想做點有意義的事。」沒想到獲得顧客熱烈回應，於是他決定年年舉辦，讓愛心成為習慣。他認為，能夠在自己生日時，透過自家的手藝幫助更多有需要的孩子，心靈上的愉快是他收到最好的「生日禮物」。

明德國中校長徐仁斌一口氣買80份臭豆腐，現場還有許多熱情民眾慷慨解囊，一份小小的支持，匯聚成溫暖的力量。基隆家扶中心扶幼委員會主任委員簡世南、議員施偉政等人到場響應，以行動支持一起做公益。

19年來，劉清山累計捐出善款逾近60萬元，基隆家扶中心尤綺悅督導感謝劉清山老闆，19年來始終如一的義支持孩子，也感謝所有到場響應的民眾。她說，每一份購買、每一筆支持，都是對家扶服務家庭最實質的鼓勵。

劉家臭豆腐老闆劉清山生日義賣19年不輟，善心助家扶小朋友。圖／基隆家扶中心提供

劉家臭豆腐老闆劉清山生日義賣19年不輟，善心助家扶小朋友。圖／基隆家扶中心提供