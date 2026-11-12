巷弄狹小彎曲視線死角易出事故 花蓮市砸235萬拓寬建安路

花蓮市建華路、建安街鄰近佐倉公園，隨著周邊發展，交通流量逐漸增加，但現有道路狹小彎曲、視線不佳，會車不易，也曾發生交通事故。花蓮市公所自籌235萬元改善道路瓶頸，近日進場施工，預計年底前完工，提升用路安全。

建華路、建安街位於慈濟園區後方，鄰近佐倉公園，近年來交通流量逐漸增加，但因道路狹小，地方民眾多次反映會車不易，且部分路段有視線死角，曾發生交通事故，亟待改善。

由於道路改善涉及台鐵公司及慈濟基金會管理土地，市公所與台鐵等單位多次會勘，討論工程規畫並協調用地，籌措經費後，近日正式進場施工。市長魏嘉彥今天下午也與建設課長徐國城前往了解施工情形。

徐國城表示，這次工程改善路段約165公尺，整體改善面積約990平方公尺，工程內容包括增設集水井、新設版橋、圍籬及護欄，並增設3座路燈，預計年底前完工。

魏嘉彥表示，全案朝截彎取直、改善道路線型的方向規畫，除改善道路，也同步考量排水及周邊防護，提升整體用路安全。他要求施工團隊務必做好施工警示及通行引導，確保施工安全，同時兼顧工程進度與在地居民出入需求。

市民代表林百瑞、游政霖今天也到場關切。林百瑞建議市公所持續與沿線私人墓地的墓主家屬溝通遷葬事宜，爭取將路面拓寬至至少8公尺，進一步提升車輛會車安全。

花蓮市建安路路幅狹窄，經地方多次反映，市公所自籌經費拓寬改善。圖／花蓮市公所提供