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擘畫未來 韓瑩要讓宜蘭市成為世界藝術之都

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
宜蘭市長候選人韓瑩邀請蘭陽交響樂團團長陳仕杰、聲納合唱團指揮潘國慶、當代樂坊總監李建興、五顏六色總合藝術工作者邱憲章等在地藝文工作者等人交流對話，未來若當選，將帶領宜蘭市文化與世界接軌。圖／韓營陣營提供
宜蘭市長候選人韓瑩邀請蘭陽交響樂團團長陳仕杰、聲納合唱團指揮潘國慶、當代樂坊總監李建興、五顏六色總合藝術工作者邱憲章等在地藝文工作者等人交流對話，未來若當選，將帶領宜蘭市文化與世界接軌。圖／韓營陣營提供

民進黨宜蘭市長候選人韓瑩今天邀請蘭陽交響樂團團長陳仕杰、聲納合唱團指揮潘國慶、當代樂坊總監李建興、五顏六色總合藝術工作者邱憲章等在地藝文工作者，與縣議員候選人林麗、陳漢澤及游國連對談。她說，未來若有機會當選市長，會以寬廣的國際視野與在地深耕，帶領宜蘭市文化與世界接軌。

韓瑩表示，自己過去擔任外交線記者，曾多次隨前總統蔡英文出訪邦交國，並第一線採訪APEC峰會與香港反送中等重大國際事件，這段站在國際舞台的採訪歷練，讓她深刻理解如何讓台灣被世界看見。

她說，未來會運用國際經驗與全球視野，建立文化長效機制，不僅推動跨國共創與「青年藝術家國際培育計畫」，協助宜蘭青年透過海外駐村與大師班走向世界，更要重啟與美國堪薩斯州黎霧市等姐妹市實質交流，為傳統民俗活動注入當代藝術美學。

宜蘭市中元民俗文化推展協進會每年舉辦「宜蘭水燈節」，藝術工作者邱憲章說，宜蘭市擁有母親之河宜蘭河，以及獲內政部列為全國百大民俗活動、全台知名的無形文化資產宜蘭水燈節，這項歷史悠久的傳統盛事不應一成不變，若能由市長與團隊導入視覺藝術與創新表演將能翻轉。

當代樂坊總監李建興呼籲市民支持韓瑩的願景，讓宜蘭市重新成為世界藝術之都；蘭陽交響樂團團長陳仕杰感嘆，今年宜蘭星光音樂節幾乎未見在地團隊登台，宜蘭擁有告五人、同根生等優秀音樂人及亮眼的全國音樂比賽成績，期盼未來公所能拉拔在地團隊。

交流最後，與會藝術家齊呼支持韓瑩為藝文開創新局。韓瑩強調，宜蘭要換新，未來宜蘭市無論是舉辦大型音樂活動，或推動水燈節等傳統節慶，都一定會融入在地特色與創新藝術能量，讓各領域的優秀青年站上舞台，讓國際走進宜蘭。

宜蘭市長候選人韓瑩邀請蘭陽交響樂團團長陳仕杰、聲納合唱團指揮潘國慶、當代樂坊總監李建興、五顏六色總合藝術工作者邱憲章等在地藝文工作者等人交流對話，未來若當選，將帶領宜蘭市文化與世界接軌。圖／韓營陣營提供
宜蘭市長候選人韓瑩邀請蘭陽交響樂團團長陳仕杰、聲納合唱團指揮潘國慶、當代樂坊總監李建興、五顏六色總合藝術工作者邱憲章等在地藝文工作者等人交流對話，未來若當選，將帶領宜蘭市文化與世界接軌。圖／韓營陣營提供

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