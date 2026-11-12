花蓮漁港玩創意！挑戰海風吹亂髮、摺紙飛機都有獎

東北季風增強，花蓮縣政府農業處將海風吹進市集活動，21日在花蓮觀光漁市舉辦「耍海風：海風惜物市集」。民眾不妨趁著海風吹亂頭髮時拍下趣味照片，還可參加抽獎；現場也有紙飛機挑戰賽，看誰摺的紙飛機能乘著海風飛得最遠，前三名可獲得漁港消費券。

為活絡花蓮漁港，縣府21日舉辦特色市集，以「耍海風」為主題，將自然環境融入趣味活動，也結合二手物品交流，推廣惜物減廢，邀請民眾用不同方式認識漁港。

農業處長陳淑雯表示，每年秋冬東北季風增強時，漁港遊客會減少一些，這次活動以海風為主角，讓民眾除了吃海鮮、採買漁獲，也能體驗不同的漁港風情。

當天活動一大亮點是「海風造型師」，中午12時至下午3時30分，可在花蓮觀光魚市及漁港周邊安全區域拍下趣味照片，例如頭髮被海風吹亂、衣角隨風飄揚等，再分享到個人臉書或Instagram，標註活動指定主題標籤，並出示畫面供服務台工作人員確認，即可參加抽獎，共有200個中獎機會。

「海風飛行員」紙飛機挑戰賽也相當有趣，上午11時30分至下午1時50分開放現場報名，限額50名。參賽者須自備3張A4大小的回收紙或廢紙，現場發揮創意摺製紙飛機，下午2時正式開賽，比拚飛行距離，前三名可分別獲得500元、300元及200元花蓮漁港消費券，歡迎大小朋友到漁港挑戰海風。

農業處提醒，參加「海風造型師」的民眾務必以安全為優先，碼頭邊緣、堤防、漁船作業區及卸魚區都是危險區域，請勿靠近，在這些地點拍攝的照片不列入抽獎資格；抽中的消費券限當天在合作攤商使用。

此外，民眾也可將家中閒置但仍堪用的物品，如衣服、書籍、玩具及生活小物等帶到現場擺攤，即日起至16日開放報名，限額30攤，額滿為止。擺攤免費，但須繳交300元保證金，活動結束並完成清潔後退還。報名網址https://forms.gle/8ShJfYrNQcnbDJpVA。