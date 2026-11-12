選情穩卻買票？績優村長朱火金涉賄選…宜蘭縣員山鄉代4搶3 卻2人被收押

宜蘭員山鄉有兩位村長轉戰第二選區鄉民代表，其中謝姓候選人上個月現金買票被收押，今天再傳同選區另一位候選人、內城村長朱火金以3千元買票，上午遭收押禁見，2名親友以20萬元交保。據了解，該選區共4人登記、選出3人，因為已有1人收押，朱火金當選機會大增，讓人不解他為何買票？

宜蘭地方法院今天上午召開聲押庭，因朱火金恐有串供滅證之虞，裁定收押見。值得關注是，員山鄉民代表第二選區包含七賢、深溝、內城等5個村，這次高明芳與曾繁文尋求代表連任，內城村長朱火金、深溝村長謝易達轉戰鄉民代表，如今同一選區竟有兩名候選人遭收押禁見，成為宜蘭這次五合一選舉「首例」。

此外，員山鄉民代表第二選區選出3名代表，共4人登記參選，上個月謝易達以1500元買票，當時是宜蘭縣首位以現金買票遭收押禁見的候選人，今天朱火金也涉嫌買票被收押。雖衝擊選情，但兩人參選資格不受影響。

外縣市相關單位日前接獲檢舉，昨天由宜蘭檢察官葉怡材指揮法務部調查局台北市調查處及北部機動工作站、北市警局文山第二分局偵辦，大動作搜索16處所搜索，傳訊通知19名相關人士到案說明。

主任檢察官黃冠中率葉怡材、董良造、曾尚琳、郭庭瑜、陳奕翔檢察官漏夜訊問，釐清賄選資金流向，認定朱火金涉嫌違反選罷法，行賄罪嫌重大且有串供滅證之虞，向法院聲請羈押禁見獲准，另外兩名朱姓親友是兄弟檔各以20萬元交保。

朱火金是無黨籍，在員山鄉當地基層實力雄厚，連續擔任多屆內城村長，今年還曾獲頒資深績優村長，不料竟以3000元買票行賄，地方震驚；同時也讓人不了解該區已經有1人收押禁見，朱火金應該可以當選，為何要買票？

宜蘭地檢署表示，賄選不限於現金，發送物資、走路工、招待旅遊或餐宴、送禮等，只要與投票意向掛鉤都可能構成犯罪；若發現賄選情事，請提出檢舉專線0800-024-099或掃描「檢舉賄選QR Code」提供線索。