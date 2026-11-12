堆逾2年 花蓮震災廢棄物啟動清運

花蓮四○三地震及四二三餘震造成十七棟紅單危險建築拆除，產生約十點七萬公噸營建廢棄物，長期堆置花蓮市石壁段逾二年，直到本月終於啟動清運去化作業，全案由內政部補助二點八億元，將廢棄物分類、清運及再利用，預計二○二八年完成。

花蓮縣環保局表示，縣府推動震災倒塌建築物拆除後營建混合廢棄物處理計畫，歷經多次跨單位協調，今年十月完成招標，由裕山環境工程公司得標，目前已進入場地整備、處理設備進場及清運路線規畫等階段，後續將陸續展開廢棄物分類與清除，希望逐步改善長期堆置造成的環境問題。

不過，後續仍有十一棟建物需拆除及耐震補強工程，包括內政部國土署專案代辦拆除的馥邑京華社區六棟，以及馥邑天下大廈、華爾街大樓、和勝江山大樓、蓮花藝術廣場大樓、山海觀大樓等五棟，預估還會增加約一點七萬公噸廢棄物，總量將達十二點四萬公噸。