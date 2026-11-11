快訊

亞冠賽／「台日大戰」左投對決 林子崴迎戰金丸夢斗

竹北遠百周年慶前夕失火 濃煙瀰漫急疏散千人

張秀卿離婚負債上千萬爆退出演藝圈 龍千玉不捨揭私下對話

聽新聞
0:00 / 0:00

部基醫院歡慶129周年院慶…感謝慶安宮再捐贈980萬元 助擴建加護病房

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
衛生福利部基隆醫院今天舉辦129周年院慶活動，致贈感謝狀給在地信仰中心基隆慶安宮，感謝將信眾的善款化為實質力量，造福無數病人。。圖／部基提供
衛生福利部基隆醫院今天舉辦129周年院慶活動，致贈感謝狀給在地信仰中心基隆慶安宮，感謝將信眾的善款化為實質力量，造福無數病人。。圖／部基提供

衛生福利部基隆醫院今天舉辦129周年院慶活動，透過影片呈現醫院近1年耕耘歷程。院長林三齊致贈感謝狀給在地信仰中心基隆慶安宮，表彰廟方長期回饋地方醫療的無私奉獻。最新善款980萬元將用於擴建加護病房，優化住院病人照護環境與醫療品質。

部基今天在1樓天幕廣場舉辦院慶活動，主題為「部基跨越129 健康關懷到永久」由愛樂志工王東隆薩克斯風表演揭開序幕。

擔任總統府資政的慶安宮榮譽主委童永率慶安宮代表，衛福部醫福會執行長林慶豐、中華民國醫師公會全聯會理事長陳相國、基隆市副市長邱佩琳、基隆市議長童子瑋和基隆市衛生局長張賢政等人出席，在生日快樂歌聲中切蛋糕祝賀院慶。

林三齊在院慶活動中致贈感謝狀，給在地信仰中心基隆慶安宮，感謝慶安宮在童永及現任主委童德裕帶領下，秉持媽祖救人精神與慈悲理念，將信眾的善款化為實質力量，讓媽祖慈愛廣被民眾、造福無數病人。

部基說，慶安宮自1997年起便陸續捐贈救護車、運動復健設備儀器、候診椅、醫療監控管理設備及腦血管超音波掃描儀等資源，並協助增設神經科加護病房、防疫專責病房及整建修繕復健大樓病房、3A病房。

部基也在今天院慶活動，表揚獲選健康醫王、員工服務榮譽獎、第一線員工楷模、臨床優良教師、志工服務獎及外包服務優良廠商。林三齊強調，基隆醫院將持續提供優質的全人醫療服務，就如這次主題「健康關懷到永久」，基隆醫院團隊會持續全力守護基隆鄉親的健康。

邱佩琳代表市府出席，向部基全體醫療及行政同仁致上誠摯祝賀與敬意。她說，129年不僅是深厚的歷史，更代表一份長久守護市民健康的承諾。基隆醫院陪伴基隆走過不同時代，是市府推動公共衛生與醫療政策不可或缺的重要夥伴。

衛生福利部基隆醫院今天舉辦129周年院慶活動，院方與賓客在生日快樂歌聲中切蛋糕祝賀院慶。圖／基市府提供
衛生福利部基隆醫院今天舉辦129周年院慶活動，院方與賓客在生日快樂歌聲中切蛋糕祝賀院慶。圖／基市府提供

衛生福利部基隆醫院今天舉辦129周年院慶活動，表揚獲選健康醫王、員工服務榮譽獎、第一線員工楷模、臨床優良教師。圖／部基提供
衛生福利部基隆醫院今天舉辦129周年院慶活動，表揚獲選健康醫王、員工服務榮譽獎、第一線員工楷模、臨床優良教師。圖／部基提供

衛生福利部基隆醫院今天在1樓天幕廣場，舉辦129周年院慶活動。圖／部基提供
衛生福利部基隆醫院今天在1樓天幕廣場，舉辦129周年院慶活動。圖／部基提供

基隆 醫院 加護病房

【即將截止】登入簽到

現在還來得及！最後機會🚀
每日簽到送 LINE 點數
玩遊戲抽 7-11 禮券🎁

立即登入

延伸閱讀

李四川致敬醫護 蘇巧慧喊提升量能

打造金門醫療第二道防線！陳玉珍籲金西設急性醫療中心 盼台大進駐

全台首場原住民病主專場在基隆 為愛前行基金會打破原鄉資訊落差

基隆16個公民團體合辦公民政治共學 3市長侯選人簽署承諾書、履約書

相關新聞

403地震危樓留下10.7萬噸營建廢棄物 本月啟動清運、2028年完成

花蓮403地震及423餘震造成17棟紅單危險建築拆除，產生約10.7萬公噸營建廢棄物，長期堆置花蓮市石壁段逾2年，直到本月終於啟動清運去化作業，全案由內政部補助2.8億元，將廢棄物分類、清運及再利用，預計2028年完成。

羅東新群里逢雨易淹 宜蘭縣府砸600萬建移動式抽水機房

宜蘭縣羅東鎮新群里周邊在颱風豪雨期間容易積淹水，縣府編列600萬元興建月眉排水移動式抽水機機房，今天開工，預計農曆年前完工。未來將配置2台大型移動式抽水機，每秒合計可抽排0.6噸水量，盼減緩周邊積淹水情況。

部基醫院歡慶129周年院慶…感謝慶安宮再捐贈980萬元 助擴建加護病房

衛生福利部基隆醫院今天舉辦129周年院慶活動，透過影片呈現醫院近1年耕耘歷程。院長林三齊致贈感謝狀給在地信仰中心基隆慶安宮，表彰廟方長期回饋地方醫療的無私奉獻。最新善款980萬元將用於擴建加護病房，優化住院病人照護環境與醫療品質。

基隆推青年3+1政策 謝國樑打造青年逐夢舞台…3組在地舞團展演秀實力

基隆市政府推動「基隆青年3+1」人才培育政策，今天在七堵火車站舉辦舞蹈文化交流活動，政府結合民間企業資源支持青年發展。3組在地舞團，透過舞蹈展演、友誼Battle及青年交流，呈現基隆舞蹈文化的活力。

台東市長選戰各拚招 陳銘風端政策牛肉、翁聖惠勤跑基層拜票

台東市長選戰持續升溫，國民黨候選人陳銘風與民進黨候選人翁聖惠各自展開選舉行程。陳銘風今天公布大豐地區政策，從河岸建設、道路改善到長者照顧提出規畫；翁聖惠近來則密集走訪基層，透過街頭掃街及路口定點拜票，爭取市民支持。

台東南迴公路安朔段元旦起全天候管制 禁行高汙染車輛

南迴公路安朔段將實施空氣品質管制！台東縣政府公告劃設「南迴地區安朔段空氣品質維護區」，明年1月1日起正式實施，管制範圍從台9戊線起點至台9線與台26線交叉口，全時段禁止不符合排放標準的高汙染車輛及施工機具進入，違者最高可處6萬元罰鍰。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。