部基醫院歡慶129周年院慶…感謝慶安宮再捐贈980萬元 助擴建加護病房

衛生福利部基隆醫院今天舉辦129周年院慶活動，透過影片呈現醫院近1年耕耘歷程。院長林三齊致贈感謝狀給在地信仰中心基隆慶安宮，表彰廟方長期回饋地方醫療的無私奉獻。最新善款980萬元將用於擴建加護病房，優化住院病人照護環境與醫療品質。

部基今天在1樓天幕廣場舉辦院慶活動，主題為「部基跨越129 健康關懷到永久」由愛樂志工王東隆薩克斯風表演揭開序幕。

擔任總統府資政的慶安宮榮譽主委童永率慶安宮代表，衛福部醫福會執行長林慶豐、中華民國醫師公會全聯會理事長陳相國、基隆市副市長邱佩琳、基隆市議長童子瑋和基隆市衛生局長張賢政等人出席，在生日快樂歌聲中切蛋糕祝賀院慶。

林三齊在院慶活動中致贈感謝狀，給在地信仰中心基隆慶安宮，感謝慶安宮在童永及現任主委童德裕帶領下，秉持媽祖救人精神與慈悲理念，將信眾的善款化為實質力量，讓媽祖慈愛廣被民眾、造福無數病人。

部基說，慶安宮自1997年起便陸續捐贈救護車、運動復健設備儀器、候診椅、醫療監控管理設備及腦血管超音波掃描儀等資源，並協助增設神經科加護病房、防疫專責病房及整建修繕復健大樓病房、3A病房。

部基也在今天院慶活動，表揚獲選健康醫王、員工服務榮譽獎、第一線員工楷模、臨床優良教師、志工服務獎及外包服務優良廠商。林三齊強調，基隆醫院將持續提供優質的全人醫療服務，就如這次主題「健康關懷到永久」，基隆醫院團隊會持續全力守護基隆鄉親的健康。

邱佩琳代表市府出席，向部基全體醫療及行政同仁致上誠摯祝賀與敬意。她說，129年不僅是深厚的歷史，更代表一份長久守護市民健康的承諾。基隆醫院陪伴基隆走過不同時代，是市府推動公共衛生與醫療政策不可或缺的重要夥伴。

衛生福利部基隆醫院今天舉辦129周年院慶活動，院方與賓客在生日快樂歌聲中切蛋糕祝賀院慶。圖／基市府提供

衛生福利部基隆醫院今天舉辦129周年院慶活動，表揚獲選健康醫王、員工服務榮譽獎、第一線員工楷模、臨床優良教師。圖／部基提供