快訊

亞冠賽／「台日大戰」左投對決 林子崴迎戰金丸夢斗

竹北遠百周年慶前夕失火 濃煙瀰漫急疏散千人

張秀卿離婚負債上千萬爆退出演藝圈 龍千玉不捨揭私下對話

聽新聞
0:00 / 0:00

基隆推青年3+1政策 謝國樑打造青年逐夢舞台…3組在地舞團展演秀實力

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基隆市政府今天在七堵火車站舉辦舞蹈文化交流活動，3組在地舞團，透過舞蹈展演，呈現基隆舞蹈文化的活力。記者邱瑞杰／攝影
基隆市政府今天在七堵火車站舉辦舞蹈文化交流活動，3組在地舞團，透過舞蹈展演，呈現基隆舞蹈文化的活力。記者邱瑞杰／攝影

基隆市政府推動「基隆青年3+1」人才培育政策，今天在七堵火車站舉辦舞蹈文化交流活動，政府結合民間企業資源支持青年發展。3組在地舞團，透過舞蹈展演、友誼Battle及青年交流，呈現基隆舞蹈文化的活力。

基隆市長謝國樑表示，基隆青年3+1政策整合「基隆好聲音」、「在地好演員」、「少年霹靂舞」三大藝文人才培育計畫，以及「最愛戰鬥陀螺」潮流競技活動，從音樂、戲劇、舞蹈及競技等不同領域出發，建立支持青年發掘興趣、接受培訓、累積經驗與展現專長的發展機制。

市府今天在七堵火車站練舞空間，舉辦「青春有舞台・基隆舞起來」舞蹈文化交流活動。謝國樑說，少年霹靂舞不僅著重舞蹈技巧與競賽表現，更重視青年持續練習的環境、團隊交流的機會，以及從興趣邁向專業發展。

基市府關注青年多元舞蹈需求，謝國樑上任後，協調台鐵先後活化基隆、七堵火車站公共空間，打造專屬練舞與展演的友善場域，讓公共設施轉化為匯聚青年文化的據點，期盼能陪伴在地舞者從基隆起步，累積舞台經驗，進而拓展邁向全國與國際交流的無限可能。

七堵火車站街舞空間結合民間企業與公益資源，優化練舞地板，提升至專業賽事等級。場地是透過永齡銘馨盃舞蹈賽使用地墊物資捐贈，將公益關懷轉化為青年日常可使用的練習資源，也呈現民間力量參與城市青年發展的多元可能。

謝國樑強調，青年人才培育不應僅仰賴政府單方面投入，同時更需要社會各界共同參與。透過公私協力資源整合，讓企業公益不只是一次性的支持，而是能持續性陪伴青年成長、累積專長與追求夢想的力量。

今天的活動邀請三組基隆在地舞蹈團隊共同參與，除了專業的舞蹈表演，謝國樑也與青年舞者面對面交流，聆聽他們接觸舞蹈的歷程、平時訓練的經驗，以及對練舞空間、專業培訓和未來發展的期待。透過對話縮短不同世代距離，讓青年文化能夠走進城市生活，促進更多市民認識與參與。

謝國樑表示，「基隆青年3+1」的核心精神，是讓青年不只擁有被看見的機會，在舞台之外也能獲得持續成長的支持。未來市府將透過專業培訓、校園合作、街舞交流、競賽參與及民間資源串聯等方向，逐步拓展青年發展的可能性。讓青年擁有舞台，讓夢想有持續成長的機會。

基隆市政府今天在七堵火車站舉辦舞蹈文化交流活動，3組在地舞團，透過舞蹈展演，呈現基隆舞蹈文化的活力。圖／基隆市政府提供
基隆市政府今天在七堵火車站舉辦舞蹈文化交流活動，3組在地舞團，透過舞蹈展演，呈現基隆舞蹈文化的活力。圖／基隆市政府提供

基隆市政府今天在七堵火車站舉辦舞蹈文化交流活動，3組在地舞團，透過舞蹈展演、友誼Battle及青年交流，呈現基隆舞蹈文化的活力。圖／基隆市政府提供
基隆市政府今天在七堵火車站舉辦舞蹈文化交流活動，3組在地舞團，透過舞蹈展演、友誼Battle及青年交流，呈現基隆舞蹈文化的活力。圖／基隆市政府提供

基隆市政府今天在七堵火車站舉辦舞蹈文化交流活動，3組在地舞團，透過舞蹈展演、友誼Battle及青年交流，呈現基隆舞蹈文化的活力。圖／基隆市政府提供
基隆市政府今天在七堵火車站舉辦舞蹈文化交流活動，3組在地舞團，透過舞蹈展演、友誼Battle及青年交流，呈現基隆舞蹈文化的活力。圖／基隆市政府提供

基隆市政府今天在七堵火車站舉辦舞蹈文化交流活動，3組在地舞團，透過舞蹈展演，呈現基隆舞蹈文化的活力。記者邱瑞杰／攝影
基隆市政府今天在七堵火車站舉辦舞蹈文化交流活動，3組在地舞團，透過舞蹈展演，呈現基隆舞蹈文化的活力。記者邱瑞杰／攝影

基隆市政府今天在七堵火車站舉辦舞蹈文化交流活動，3組在地舞團，透過舞蹈展演，呈現基隆舞蹈文化的活力。圖／基隆市政府提供
基隆市政府今天在七堵火車站舉辦舞蹈文化交流活動，3組在地舞團，透過舞蹈展演，呈現基隆舞蹈文化的活力。圖／基隆市政府提供

基隆 謝國樑

【即將截止】登入簽到

現在還來得及！最後機會🚀
每日簽到送 LINE 點數
玩遊戲抽 7-11 禮券🎁

立即登入

延伸閱讀

基隆青年3+1 為青年想好下一步

基隆16個公民團體合辦公民政治共學 3市長侯選人簽署承諾書、履約書

赴美參與世台實習計畫 3台青年盼返台貢獻國際經驗

昨與謝國樑激辯基隆捷運路線 童子瑋今提五項原則立場一次說清楚

相關新聞

403地震危樓留下10.7萬噸營建廢棄物 本月啟動清運、2028年完成

花蓮403地震及423餘震造成17棟紅單危險建築拆除，產生約10.7萬公噸營建廢棄物，長期堆置花蓮市石壁段逾2年，直到本月終於啟動清運去化作業，全案由內政部補助2.8億元，將廢棄物分類、清運及再利用，預計2028年完成。

羅東新群里逢雨易淹 宜蘭縣府砸600萬建移動式抽水機房

宜蘭縣羅東鎮新群里周邊在颱風豪雨期間容易積淹水，縣府編列600萬元興建月眉排水移動式抽水機機房，今天開工，預計農曆年前完工。未來將配置2台大型移動式抽水機，每秒合計可抽排0.6噸水量，盼減緩周邊積淹水情況。

部基醫院歡慶129周年院慶…感謝慶安宮再捐贈980萬元 助擴建加護病房

衛生福利部基隆醫院今天舉辦129周年院慶活動，透過影片呈現醫院近1年耕耘歷程。院長林三齊致贈感謝狀給在地信仰中心基隆慶安宮，表彰廟方長期回饋地方醫療的無私奉獻。最新善款980萬元將用於擴建加護病房，優化住院病人照護環境與醫療品質。

基隆推青年3+1政策 謝國樑打造青年逐夢舞台…3組在地舞團展演秀實力

基隆市政府推動「基隆青年3+1」人才培育政策，今天在七堵火車站舉辦舞蹈文化交流活動，政府結合民間企業資源支持青年發展。3組在地舞團，透過舞蹈展演、友誼Battle及青年交流，呈現基隆舞蹈文化的活力。

台東市長選戰各拚招 陳銘風端政策牛肉、翁聖惠勤跑基層拜票

台東市長選戰持續升溫，國民黨候選人陳銘風與民進黨候選人翁聖惠各自展開選舉行程。陳銘風今天公布大豐地區政策，從河岸建設、道路改善到長者照顧提出規畫；翁聖惠近來則密集走訪基層，透過街頭掃街及路口定點拜票，爭取市民支持。

台東南迴公路安朔段元旦起全天候管制 禁行高汙染車輛

南迴公路安朔段將實施空氣品質管制！台東縣政府公告劃設「南迴地區安朔段空氣品質維護區」，明年1月1日起正式實施，管制範圍從台9戊線起點至台9線與台26線交叉口，全時段禁止不符合排放標準的高汙染車輛及施工機具進入，違者最高可處6萬元罰鍰。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。