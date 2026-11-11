基隆推青年3+1政策 謝國樑打造青年逐夢舞台…3組在地舞團展演秀實力

基隆市政府推動「基隆青年3+1」人才培育政策，今天在七堵火車站舉辦舞蹈文化交流活動，政府結合民間企業資源支持青年發展。3組在地舞團，透過舞蹈展演、友誼Battle及青年交流，呈現基隆舞蹈文化的活力。

基隆市長謝國樑表示，基隆青年3+1政策整合「基隆好聲音」、「在地好演員」、「少年霹靂舞」三大藝文人才培育計畫，以及「最愛戰鬥陀螺」潮流競技活動，從音樂、戲劇、舞蹈及競技等不同領域出發，建立支持青年發掘興趣、接受培訓、累積經驗與展現專長的發展機制。

市府今天在七堵火車站練舞空間，舉辦「青春有舞台・基隆舞起來」舞蹈文化交流活動。謝國樑說，少年霹靂舞不僅著重舞蹈技巧與競賽表現，更重視青年持續練習的環境、團隊交流的機會，以及從興趣邁向專業發展。

基市府關注青年多元舞蹈需求，謝國樑上任後，協調台鐵先後活化基隆、七堵火車站公共空間，打造專屬練舞與展演的友善場域，讓公共設施轉化為匯聚青年文化的據點，期盼能陪伴在地舞者從基隆起步，累積舞台經驗，進而拓展邁向全國與國際交流的無限可能。

七堵火車站街舞空間結合民間企業與公益資源，優化練舞地板，提升至專業賽事等級。場地是透過永齡銘馨盃舞蹈賽使用地墊物資捐贈，將公益關懷轉化為青年日常可使用的練習資源，也呈現民間力量參與城市青年發展的多元可能。

謝國樑強調，青年人才培育不應僅仰賴政府單方面投入，同時更需要社會各界共同參與。透過公私協力資源整合，讓企業公益不只是一次性的支持，而是能持續性陪伴青年成長、累積專長與追求夢想的力量。

今天的活動邀請三組基隆在地舞蹈團隊共同參與，除了專業的舞蹈表演，謝國樑也與青年舞者面對面交流，聆聽他們接觸舞蹈的歷程、平時訓練的經驗，以及對練舞空間、專業培訓和未來發展的期待。透過對話縮短不同世代距離，讓青年文化能夠走進城市生活，促進更多市民認識與參與。

謝國樑表示，「基隆青年3+1」的核心精神，是讓青年不只擁有被看見的機會，在舞台之外也能獲得持續成長的支持。未來市府將透過專業培訓、校園合作、街舞交流、競賽參與及民間資源串聯等方向，逐步拓展青年發展的可能性。讓青年擁有舞台，讓夢想有持續成長的機會。

基隆市政府今天在七堵火車站舉辦舞蹈文化交流活動，3組在地舞團，透過舞蹈展演，呈現基隆舞蹈文化的活力。圖／基隆市政府提供

基隆市政府今天在七堵火車站舉辦舞蹈文化交流活動，3組在地舞團，透過舞蹈展演、友誼Battle及青年交流，呈現基隆舞蹈文化的活力。圖／基隆市政府提供

基隆市政府今天在七堵火車站舉辦舞蹈文化交流活動，3組在地舞團，透過舞蹈展演、友誼Battle及青年交流，呈現基隆舞蹈文化的活力。圖／基隆市政府提供

基隆市政府今天在七堵火車站舉辦舞蹈文化交流活動，3組在地舞團，透過舞蹈展演，呈現基隆舞蹈文化的活力。記者邱瑞杰／攝影