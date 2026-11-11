403地震危樓留下10.7萬噸營建廢棄物 本月啟動清運、2028年完成

花蓮403地震及423餘震造成17棟紅單危險建築拆除，產生約10.7萬公噸營建廢棄物，長期堆置花蓮市石壁段逾2年，直到本月終於啟動清運去化作業，全案由內政部補助2.8億元，將廢棄物分類、清運及再利用，預計2028年完成。

花蓮縣環保局表示，縣府推動「0403、0423震災倒塌建築物拆除後營建混合廢棄物處理計畫」，歷經多次跨單位協調，今年10月完成招標，由裕山環境工程公司得標，目前已進入場地整備、處理設備進場及清運路線規畫等階段，後續將陸續展開廢棄物分類與清除工作，希望逐步改善長期堆置造成的環境問題。

環保局指出，403地震及423餘震後，縣府陸續拆除17棟紅單危險建築，產生約10.7萬公噸營建廢棄物，目前主要存放於花蓮市石壁段1065地號等土地。

不過，後續仍有11棟建物需拆除及耐震補強工程，包括內政部國土署專案代辦拆除的馥邑京華社區6棟，以及馥邑天下大廈、華爾街大樓、和勝江山大樓、蓮花藝術廣場大樓、山海觀大樓等5棟，預估還會增加約1.7萬公噸廢棄物，總量將達12.4萬公噸。

為讓後續工程產生的廢棄物有適當去處，縣府已規畫將新增廢棄物分批運送至花蓮市石壁段1051-1地號縣有土地暫置，並納入整體處理計畫，讓建物拆除、廢棄物暫存及後續清運作業順利銜接。

環保局說明，營建廢棄物將透過機具與人工分選，將混凝土、磚塊、土石及金屬等材料分類，具有回收價值的優先再利用，其餘則委由合法業者處理，清運期間也會落實車輛出入管制、載運數量登錄、運輸流向追蹤及道路灑水等措施，降低揚塵及對附近居民生活的干擾，全案預計2028年完成，讓震災留下的廢棄物逐步獲得妥善處置。