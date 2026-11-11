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羅東新群里逢雨易淹 宜蘭縣府砸600萬建移動式抽水機房

聯合報／ 記者王燕華／宜蘭即時報導
宜蘭縣府編列600萬元興建月眉排水移動式抽水機機房，今天開工，預計農曆年前完工。圖／宜蘭縣政府提供
宜蘭縣府編列600萬元興建月眉排水移動式抽水機機房，今天開工，預計農曆年前完工。圖／宜蘭縣政府提供

宜蘭羅東鎮新群里周邊在颱風豪雨期間容易積淹水，縣府編列600萬元興建月眉排水移動式抽水機機房，今天開工，預計農曆年前完工。未來將配置2台大型移動式抽水機，每秒合計可抽排0.6噸水量，盼減緩周邊積淹水情況。

代理縣長林茂盛今天主持開工典禮表示，目前正檢討宜蘭縣管區域排水冬山河排水系統月眉排水的治理規畫，短期先透過興建移動式抽水機機房，提升抽排水能力，暫時因應淹水問題。工程地點位於月眉排水與十六份排水交會處的防汛道路，將新建平台結構及鋼構機房各一座，並裝設2台大型移動式抽水機。

縣府水利資源處表示，工程預計農曆年前完工啟用，配置的大型移動式抽水機每台每秒可抽水0.3噸，2台合計每秒可抽排0.6噸水量。一旦發生強降雨，可將月眉排水的水抽排至十六份排水，減緩新群里周邊積淹水情況。

林茂盛說，透過補強防洪設施，希望讓新群里居民免受水患之苦，感謝縣議會、羅東鎮公所及里長通力合作、排除萬難，讓工程順利動工，也要求施工單位如期如質完工，提供民眾更安心、便利的生活環境。

宜蘭縣府編列600萬元興建月眉排水移動式抽水機機房，今天開工，預計農曆年前完工。圖／宜蘭縣政府提供
宜蘭縣府編列600萬元興建月眉排水移動式抽水機機房，今天開工，預計農曆年前完工。圖／宜蘭縣政府提供

宜蘭 羅東 淹水

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