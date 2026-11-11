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台東市長選戰各拚招 陳銘風端政策牛肉、翁聖惠勤跑基層拜票

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
台東市中央市場改建涉及土地取得及攤商意願，陳銘風表示，未來將朝原址重建方向規畫，短期則先改善市場照明、環境及建物安全。記者尤聰光／攝影
台東市中央市場改建涉及土地取得及攤商意願，陳銘風表示，未來將朝原址重建方向規畫，短期則先改善市場照明、環境及建物安全。記者尤聰光／攝影

台東市長選戰持續升溫，國民黨候選人陳銘風與民進黨候選人翁聖惠各自展開選舉行程。陳銘風今天公布大豐地區政策，從河岸建設、道路改善到長者照顧提出規畫；翁聖惠近來則密集走訪基層，透過街頭掃街及路口定點拜票，爭取市民支持。

陳銘風表示，過去幾年市府已完成太平溪左岸照明等建設，未來希望延伸右岸燈光步道，串聯兩岸形成約2.5公里的環狀步行路線，讓居民有更完善的休閒空間。此外，也將持續改善巷道路面、道路照明及排水問題，並規畫長者照顧與社區活動空間。

備受地方關注的中央市場改建議題，陳銘風指出，市場周邊涉及私人土地，改建必須考量土地取得、攤商意願及相關程序。由於過去曾討論遷建地點，但攤商仍傾向留在原址，長期希望尋找適當土地讓市場暫時搬遷，再重建原址並讓攤商返回；短期則先從環境整理、照明改善及建物安全評估著手。

相較於陳銘風透過政策說明提出市政規畫，翁聖惠近期持續勤跑基層，行程包括街頭掃街、路口定點拜票，向往來民眾揮手致意、爭取支持。選戰進入關鍵階段，候選人除了提出政見，也積極透過面對面接觸，拉近與選民的距離。一方以地方建設與政策訴求爭取認同，一方持續透過基層行程累積支持。

國民黨台東市長候選人陳銘風今天說明大豐地區未來市政規畫，針對道路照明、排水改善及長者照顧等提出政見。記者尤聰光／攝影
國民黨台東市長候選人陳銘風今天說明大豐地區未來市政規畫，針對道路照明、排水改善及長者照顧等提出政見。記者尤聰光／攝影

民進黨台東市長候選人翁聖惠近日勤跑基層，透過街頭掃街及路口定點拜票，向民眾爭取支持。記者尤聰光／攝影
民進黨台東市長候選人翁聖惠近日勤跑基層，透過街頭掃街及路口定點拜票，向民眾爭取支持。記者尤聰光／攝影

2026九合一選舉 台東縣選舉 陳銘風

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