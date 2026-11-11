台東南迴公路安朔段元旦起全天候管制 禁行高汙染車輛

南迴公路安朔段將實施空氣品質管制！台東縣政府公告劃設「南迴地區安朔段空氣品質維護區」，明年1月1日起正式實施，管制範圍從台9戊線起點至台9線與台26線交叉口，全時段禁止不符合排放標準的高汙染車輛及施工機具進入，違者最高可處6萬元罰鍰。

縣府表示，南迴公路安朔段是連接台東、屏東的重要交通路段，也是進出台東的重要門戶，隨著南迴公路改善工程通車後，往來車流增加，為降低老舊車輛排放廢氣對沿線居民健康及空氣品質的影響，因此劃設空氣品質維護區，透過移動污染源管制，改善沿線生活環境。

環保局指出，管制措施自明年1月1日起24小時全天候實施，主要包括出廠滿5年以上的燃油機車，須有最近一次排氣定期檢驗合格紀錄；2006年9月30日（含）以前出廠的柴油車，須持有有效期限內的自主管理標章或台東縣核發的空維區標章，或於稽查日前1年內完成排煙檢驗且合格及施工機具須具備有效期限內的清潔排放自主管理標章。

環保局提醒，未符合規定進入管制路段者，將依空汙法規定，處500元以上、6萬元以下罰鍰，並得按次處罰至改善為止。

環保局表示，考量南迴地區偏鄉檢驗資源較不足，已持續安排移動式檢驗站，巡迴達仁鄉公所、金峰鄉公所及賓茂活動中心等地，方便車主就近完成機車排氣定檢及柴油車檢驗。

根據環保局統計，截至2026年8月，南迴四鄉鎮（達仁、大武、金峰、太麻里）仍有495輛機車尚未完成年度排氣定檢，其中達仁鄉未到檢率接近2成；另外，轄內列管的982輛老舊柴油車，近8成5尚未取得合格檢驗紀錄或自主管理標章。

距離管制正式上路僅剩不到兩個月，環保局呼籲車主及早確認車輛檢驗紀錄，善用巡迴檢驗服務完成相關程序，避免因不符合規定而受罰。