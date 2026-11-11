違規載運廢棄物得扣留車輛 基隆市演練流程 嚴查非法棄置維護環境

廢棄物清除機具與車輛若未隨車攜帶證明，或無許可證清運廢棄物，依廢棄物清理法除可罰鍰，並得沒入車輛。基隆市環保局表示，已演練扣車處置標準作業流程，提升執法效能與程序完備性。

環保局廢棄物管理科代理科長盧楷鈞說，廢棄物清理法第9條及第41條規定，廢棄物清除機具與車輛須隨車攜帶證明文件並取得合法清除許可。業者若未隨車攜帶證明或無許可證清運廢棄物，將依同法處6萬元以上30萬元以下罰鍰，並得沒入車輛。涉及刑事責任者，處1年以上7年以下有期徒刑。

盧楷鈞說表示，若車輛裝載的廢棄物有嚴重汙染之虞，環保局得現場扣留機具，車輛並須依第10條於廢棄物妥善清理完畢，經環保局確認同意，並繳清相關費用後始得申請發還。

基隆市環保局近期辦理「載運廢棄物車輛扣留作業演練」，驗證清除機具扣留、責付保管、車輛移置流程及簽署廢棄物清除機具設施扣留聯單等標準行政程序，透過建立標準化處置模式，提升突發事件應變效能與執法程序完備性。

環保局指出，演練檢流程包含現場查核採證、機具封條張貼、扣留車輛隨車監督移置與扣留聯單簽署等環節，確保從現場扣押至責付保管各項作為，都符合法定規範。因為透過完善的移置流程與責付切結條款，才能有效防範扣留車輛被私自移動或破壞封條之形，確保整體處置程序合法合規。

環保局長馬仲豪表示，防堵廢棄物非法棄置是維護市容環境與市民生活品質的重要工作。透過實務模擬演練，不僅確立扣車處置標準作業流程，更提升執法團隊對法規運用的熟練度。未來環保局將持續結合科技工具監控、路邊聯合攔查與跨區域聯防機制，依法嚴查違規清運行為，維護基隆市環境品質。

基隆市環保局演練未隨車攜帶證明，或無許可證清運廢棄物扣車流程，提升執法效能與程序完備性。圖／基隆市環保局提供

基隆市環保局演練未隨車攜帶證明，或無許可證清運廢棄物扣車流程，提升執法效能與程序完備性。圖／基隆市環保局提供