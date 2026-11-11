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溯自7月調升家長零負擔 基隆加碼全額負擔國中小學學習扶助鐘點費

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
溯自7月調升家長零負擔，基隆加碼全額負擔國中小學學習扶助鐘點費。圖／基隆市政府提供
溯自7月調升家長零負擔，基隆加碼全額負擔國中小學學習扶助鐘點費。圖／基隆市政府提供

為肯定教育第一線教師投入課後輔導的辛勞，基隆市政府昨宣布全面調升國中小學第七節課後及寒暑假「學習扶助課程」教師鐘點費，調升所需經費將由基隆市政府全額負擔，不增加家長任何費用，追溯自7月1日起適用。

市府說，這次實質調升鐘點費，市府全額買單向辛苦教師致敬。市長謝國樑表示，學習扶助是守護學生學習平權的重要基石，許多教師常利用第七節課後及寒暑假犧牲休息時間留校輔導，個別化引導進度落後的孩子。為了向這群默默耕耘的教師表達實質肯定與感謝，基隆市積極推動鐘點費調升方案，全面反映教學價值。

國小階段：由原本每節405元調升至486元（調幅20%）；國中階段：由原本每節455元調升至546元（調幅20%）；高中附設國中部：由原本每節505元調升至606元（調幅20%）。

調升方案追溯自7月1日起適用，所有調升差額均由市府預算全數吸收，學校免於自籌壓力、家長亦零負擔，具體落實對教育現場的制度性支持。

市府教育處長吳雨潔指出，這次鐘點費調升不僅是對教師專業奉獻的實質尊崇，更是市府深耕弱勢扶助與教育平權的決心。未來基隆市將持續優化軟硬體資源與支持機制，做第一線教師與孩子們最堅強的後盾，「每個孩子都是獨一無二的星星，只要給予足夠的時間與引導，終會綻放屬於自己的光芒。」

溯自7月調升家長零負擔，基隆加碼全額負擔國中小學學習扶助鐘點費。圖／基隆市政府提供
溯自7月調升家長零負擔，基隆加碼全額負擔國中小學學習扶助鐘點費。圖／基隆市政府提供

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