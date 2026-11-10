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基隆捷運路線規劃 基市府：老大公廟未納入拆遷

中央社／ 基隆10日電

民進黨基隆市長參選人童子瑋今天在辯論會說，市長謝國樑提出的捷運規劃，老大公廟在拆除範圍。市府晚間表示，並未納入，另謝國樑提到只需拆遷3戶民宅為口誤，預估影響10棟以內。

基隆市政府交通處透過新聞稿表示，針對今天舉行的基隆市長選舉辯論會中，提到捷運第2階段路線恐拆除基隆創價學會會館及基隆開基「老大公廟」的說法，依目前規劃路線絕未經過這兩處，也未納入拆遷範圍，相關說法與規劃內容不符。

此外，交通處指出，謝國樑在辯論會中提到目前方案「只需拆遷3戶民宅」為口誤。目前路線方案以沿線民宅拆遷影響最小化為重要評估原則，依現階段規劃，預估影響房屋10棟以內，實際棟數仍將依工程設計進一步確認。

對於童子瑋在辯論會提及山岳地質、地下水及隧道施工等疑慮，交通處表示，國內山岳隧道工程技術及施工經驗已相當成熟，規劃團隊已檢視沿線地形、地質條件及工程可行性，並無工程不可行，或需大幅延長工期的情形，後續將辦理山岳隧道規劃設計。

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