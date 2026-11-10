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基隆外木山防撞桿遭撞損螺栓外露 行人絆倒4顆牙斷

中央社／ 基隆10日電

基隆市外木山湖海路工地今天晚間發生行人受傷事件，傷者何男4顆牙齒斷裂。市府表示，因防撞桿遭撞受損，導致固定螺栓外露，民眾行經時遭絆倒受傷，將協助辦理保險理賠。

民進黨基隆市議員施偉政表示，外木山濱海廊帶正展開路面工程，傷者何姓男子晚間約6時30分到他的服務處求助，當時何男四肢、臉部及胸口受到擦挫傷，還有4顆牙齒斷裂。

施偉政指出，何男無奈向他表示，本應平坦的路面為何會有螺絲凸起，他立即前往事發地點查看，發現地面血跡斑斑，螺絲凸起確實易讓行人受傷。

施偉政指稱，湖海路1段與2段交接處，因交通軟桿拆除後未卸除地面固定螺絲，導致發生這起事件，呼籲基隆市政府及施工廠商加強現場安全管控，並慰問、賠償傷者。

市府產業發展處表示，經了解，現場原設置的防撞桿遭車輛撞損，造成固定螺栓外露，民眾行經時遭絆倒。市府已與施偉政聯繫，並請施偉政協助取得當事人聯繫方式，後續將向傷者表達關心與慰問，並協助辦理保險理賠事宜。

產發處指出，已要求施工廠商儘速恢復設置防撞桿，並加強巡查施工區域周邊安全設施，避免類似情形再次發生。

基隆 行人 牙齒

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