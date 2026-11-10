台灣路竹會花東義診 馬太鞍區居民心存感激：沒有被忘記

台灣路竹會第467次「把健康送上山」活動，8日完成3天的義診。其中花蓮縣光復鄉大馬太鞍地區出現排隊候診情形。居民感動表示家園受水災重創已經一年多，路竹會並沒有忘記他們，仍一如往常來關懷，正是台灣最美麗的風景。

義診團隊在光復大馬村天主堂舞台上為民衆看診，舞台牆面去年淹水消退後留下的泥水痕約一個人高。這面牆不僅留下嚴重的水災痕跡，同時也留下一篇篇感動人心的章節。

接受義剪的村民康銘偉說，去年9月受強颱外圍環流影響，花蓮縣連日豪雨，23日造成馬太鞍溪溢流，大量洪水挾帶泥沙湧入光復鄉周邊地區。他家的水深170公分、泥土積到膝蓋高，所經營雜貨店的物品全泡湯，清了很久才清完。災後一年多，路竹會仍願意來協助，正好印證「台灣最美的風景是人」這句話。

義診活動中的義剪服務，向來很受歡迎。圖／台灣路竹會提供

天主堂前庭高高的鏟子聖誕樹，則是另一個受災又受協助的例證。天主堂在地信友會會長黃俊龍說，這是由「鏟子超人」協助挖泥沙留下工具所搭建的聖誕樹，也是一棵最溫暖的聖誕樹。

光復鄉天主堂內的鏟子聖誕樹，滿載著當地人的辛苦回憶與感恩。圖／台灣路竹會提供

光復鄉大淹水時各縣市湧入的志工，自備鏟子、水桶、雨鞋等接力協助清理家園，因而這批無名英雄被稱為鏟子超人。

路竹會表示，6日到8日3天期間，義診團隊到花蓮奇美、山里部落、光復大馬太鞍地區；台東縣南溪、真柄；宜蘭縣澳花、金岳部落義診，就診民衆有186人、剪髮民眾也有125人。

大部分部落雖然有衛生所或醫院巡廻派員為居民治病，但生病不會挑選日子。花蓮山里社區發展協會理事長戴美霞說，老人家想出外就診時，交通就是很大的問題。

物理治療師羅致皓（左）、徐佩渝（右）指導就診者，如何保持正確姿勢及自我照護。圖／台灣路竹會提供

一名病患因血液循環不良，致雙腳烏黑腫脹，外科醫師沈崇松除開藥減緩其病情，並提醒他少抽菸喝酒嚼檳榔，畢竟平常的預防保健更重要，別讓不經意的習慣對雙腳造成傷害。

他說，雙腳穩健是全身健康的基礎，如同種花要適時鬆土，才能讓根扎得深，整株花兒才能健壯漂亮。

內科醫師陳師儀特別提醒病患，需要放冰箱的眼藥水要放在冷藏室、千萬不要放在冷凍室，否則藥水會變質，用了反而傷害眼睛。