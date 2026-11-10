國旅首選目的地 花蓮國旅補助申請金額全國居冠

推動觀光復甦，結合中央國旅補助與縣府「花蓮永續×留客」加碼計畫，帶動旅遊人潮，最新統計花蓮國旅補助申請金額居全國第一；若將縣府加碼補助金額併入計算，整體挹注觀光產業經費規模更是全國之最，銷售總房價達4億多元。

花蓮縣政府提醒，花蓮加碼方案將持續辦理至經費用罄，預計截止日前2週會公告周知，民眾把握11月底前的機會來到花蓮旅遊。

花蓮縣政府觀光處說明，為體恤在地旅宿業者的辛勞，已訂定明確的撥款原則，只要業者將請款所需文件備齊、補件完成，並經初審、複審後無誤，縣府將於2週內走完行政流程並將款項撥付給業者；呼籲業者在送件前再次確認文件完整性，以利加速後續撥款作業。

花蓮縣觀光處表示，截至今天申請花蓮加碼補助已超過15萬人，賣出超過17萬773房間數。此次觀光振興成績亮眼，有賴於全縣旅宿業者的共同努力，特別感謝並公布協助旅客申請補助表現最為積極、成效卓越的前幾名績優業者，包括旅館業售出房間數前10名：煙波大飯店花蓮館、花蓮富野渡假酒店、美侖大飯店、遠雄悅來大飯店、福容大飯店、F商旅花蓮館、花蓮香城大飯店、花蓮統茂渡假莊園、理想大地渡假飯店及勤天大飯店花蓮館。

民宿業售出房間數前10名則為舒適好宅民宿、山琳文旅民宿、巷弄里歐民宿、靜．河畔民宿、賴床行旅民宿、今古安民宿、七星潭海灣民宿、洄瀾灣民宿、山川匯行館民宿及樹海翠湖民宿等。

飯店總經理董愛珠表示，週日至週四比平常增加3成以上業績，平日住房率達8成，進而提升周邊產業的購買力，如伴手禮品店、運動用品店及餐飲業連帶成長。

另一家飯店經理賴宜萱表示，觀光署國旅補助加上花蓮加碼方案，讓平日住宿率明顯增加已達8成，並帶動假日住房率的提升，呈現淡季不淡的業績趨勢。

花蓮縣民宿協會理事長林徐則鈾表示，協會夥伴在平日住宿都比去年同月成長2到3成，平日住房率達5到6成，進而提升周邊產業人流，尤其餐飲業受益良多。

另外，南區玉里及富里為主的旅宿觀光產業發展協會理事長葉如心表示，南區30多家民宿業者的平日業績都可以達5成住宿率，業績明顯成長。

花蓮縣政府強調，為維護補助計畫的公平性及妥善運用公帑，實施最嚴格的審查機制。針對少數可能涉及作弊、虛報之異常案件，已啟動專案嚴查機制，一旦查獲任何不實申報或違規情事，將立即剔除補助資格並依法嚴辦。呼籲相關業者切勿心存僥倖、以身試法，共同守護花蓮觀光產業的良好信譽與發展環境。