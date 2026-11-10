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基隆老鷹嘉年華獲美國TITAN品牌大獎金獎 節慶品牌躍上國際觀光行銷

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
基隆老鷹嘉年華獲美國TITAN品牌大獎金獎，節慶品牌躍上國際觀光。圖／基隆市政府提供
基隆老鷹嘉年華獲美國TITAN品牌大獎金獎，節慶品牌躍上國際觀光。圖／基隆市政府提供

基隆市文化觀光局推動由「藍本設計」操刀的「基隆國際海洋老鷹嘉年華」，榮獲2026年美國泰坦品牌大獎「最佳品牌設計─最佳活動與品牌推廣設計」類別金獎，透過節慶品牌經營、城市形象塑造及國際觀光行銷，讓更多國內外旅客認識基隆。

這次獲將是繼先前獲得2026年美國MUSE創意大獎「企業識別－品牌識別」類別鉑金獎後，再度獲得國際肯定，展現基隆以創意設計轉譯地方文化、打造城市品牌的成果。

美國TITAN品牌大獎（TITAN Brand Awards）由國際獎項協會（IAA）主辦，透過國際專業評審，從品牌策略、創意表現、設計執行及品牌影響力等面向評選，肯定全球優秀品牌作品。此次雙獎肯定，不僅彰顯設計專業，也展現基隆在文化保存、品牌創新及觀光推廣上的國際競爭力。

基隆市長謝國樑表示，基隆擁有獨特的港灣地景、豐富的海洋文化與深厚歷史底蘊，「基隆國際海洋老鷹嘉年華」更是地方社區共同參與、展現城市文化生命力的重要節慶。市府持續推動文化觀光品牌化，透過專業品牌定位與視覺識別，將在地文化轉化為鮮明的城市印象，讓世界看見基隆。

品牌設計以「老鷹、海洋、人群、嘉年華」四大元素為核心，結合老鷹展翅、海浪流動及歡慶人群意象，融入音樂、舞蹈與踩街遊行等節慶特色，透過鮮明色彩、流暢線條及富有律動感的構圖，呈現基隆海洋文化與全民參與的熱情活力。

文化觀光局長江亭玫表示，此次獲得國際雙獎，是文化與設計跨域合作的具體成果，也證明專業品牌策略能提升節慶傳播效益，進一步累積城市文化資產與觀光價值。讓文化不只被保存，更能被世界看見，持續以海洋文化為基礎，開創基隆觀光新價值。

基隆老鷹嘉年華獲美國TITAN品牌大獎金獎，節慶品牌躍上國際觀光。圖／基隆市政府提供
基隆老鷹嘉年華獲美國TITAN品牌大獎金獎，節慶品牌躍上國際觀光。圖／基隆市政府提供

基隆老鷹嘉年華獲美國TITAN品牌大獎金獎，節慶品牌躍上國際觀光。聯合報系資料照
基隆老鷹嘉年華獲美國TITAN品牌大獎金獎，節慶品牌躍上國際觀光。聯合報系資料照

基隆老鷹嘉年華獲美國TITAN品牌大獎金獎，節慶品牌躍上國際觀光。聯合報系資料照
基隆老鷹嘉年華獲美國TITAN品牌大獎金獎，節慶品牌躍上國際觀光。聯合報系資料照

基隆老鷹嘉年華獲美國TITAN品牌大獎金獎，節慶品牌躍上國際觀光。圖／基隆市政府提供
基隆老鷹嘉年華獲美國TITAN品牌大獎金獎，節慶品牌躍上國際觀光。圖／基隆市政府提供

基隆 老鷹 品牌

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