基隆捷運SB19站先期工程明年初完工 五福、六合雙橋改建為水岸亮點

基隆捷運先期工程與周邊交通配套有新進展，其中，SB19站（百福公園）先期工程進度已由前次公布的43.38%提升至57.18%，預計116年第1季完工。五福橋與六合橋改建是市府配合捷運建設、帶動七堵交通環境升級的關鍵工程。六合橋完成細部設計，11月上網公開招標，逐步落實捷運施工所需的交通配套。

副市長方定安日前與交通處、地政處、都發處、工務處及產發處等相關單位，前往SB19站先期工程工區訪視，方定安說，先期工程是後續主體工程順利進場的重要基礎，目前實際進度超前預定進度，市府將持續掌握施工品質與期程，並降低對百福公園及實踐路周邊環境的影響。

五福橋與六合橋改建，是市府配合捷運建設、帶動七堵交通環境升級的關鍵工程。市府將橋梁更新與捷運施工需求整合推進，提前布局施工期間及未來通車後的道路通行需求。其中，六合橋已完成細部設計，11月正式上網公開招標；五福橋細部設計也正加速辦理，雙橋改建將同步帶動交通、防洪與河岸景觀升級。

工務處說，雙橋改建將全面提升橋梁耐震能力、改善河川通洪斷面，強化沿線道路通行功能，。兩座橋梁也將融入城市美學，透過全新的橋梁外觀與景觀設計，打造基隆河畔兼具交通機能與視覺特色的地標橋梁。未來雙橋完工後，將成為展現七堵水岸新風貌的重要亮點。

此外，七堵區崇智橋與百福橋整修工程也融入城市美學，透過橋梁外觀及光環境改善，與雙橋改建共同提升基隆河沿岸景觀，逐步打造兼具安全、便利與美感的水岸生活環境。

市長謝國樑說，基隆捷運各項工程正加速推進，市府團隊同步辦理先期工程與周邊橋梁改建，除了為後續主體工程進場做好準備，也將兼顧施工期間及未來通車後的交通需求，讓捷運建設與沿線交通環境改善同步落實。

交通處表示，市府將持續與中央及新北市政府密切合作，掌握各項工程期程，協調推進施工與周邊配套，朝2033年完工通車目標邁進，逐步完善基隆與汐止、南港及大臺北地區的軌道運輸連結，為市民提供更便利的通勤選擇。