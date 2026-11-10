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花蓮敬老卡增千點 將研議防弊

聯合報／ 記者王思慧／花蓮報導

花蓮縣府愛心敬老卡每月新增一千點社福點數，明年補助六十五歲以上及身心障礙者買生活用品，為此編列總預算近四點八億元。但部分長者可能提供家人使用，議員提醒應建立防弊機制，避免補助濫用；社會處表示，研議由業者協助查核或採違規累計記點，達一定次數即停卡。

縣府社會處長黃舒儀表示，正研議比照愛心敬老計程車模式，由業者確認是否為持卡人本人使用，或建立違規累計制度，達一定次數即暫停卡片功能，也可能對違規商家採取停權處分。

花蓮縣議會昨審議縣府明年度總預算，民進黨籍議員張美慧指出，敬老卡目前每月已有一千五百點計程車補助，明年再加一千點社福點數，如何區分用途，政策能否於明年一月上路？

黃舒儀說，推動社福點數是希望改善長者交通需求後，進一步照顧日常生活所需，提升自主生活能力，兩種點數雖整合在同一張卡片，但會透過系統及刷卡設備區分。預算通過後，還須辦理招商說明會、設置設備，明年一月上路時間緊迫，會加快行政作業。

無黨籍議員黃馨、鄭乾龍指出，目前敬老卡每月底未使用的點數就歸零，無法累計，建議改採年度總額累計制，讓長者更彈性運用。

黃舒儀表示，目前全台各縣市敬老卡均採點數不跨月累計制，縣府正研議擴大使用範圍，未來不排除結合運動中心等場域，鼓勵長者外出活動，讓敬老卡發揮更多功能。

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