基隆港歡慶建港140周年 橫跨3個世紀歷史 如同台灣擁抱全球化縮影

台灣港務公司基隆分公司今天舉辦基隆港建港140周年慶祝大會，港方說，基隆港今年營業收入預估可望突破57億元大關，較去年成長。國際郵輪觀光也迎來爆發性成長，今年郵輪旅客人次預估將再創歷史高峰，突破百萬人次里程碑。

基隆港建港140周年慶祝大會在基隆港東岸新候船室舉辦，主題為「百四根基·隆耀啟航」，邀請交通部、基隆市政府、基隆市議會、負責守護國門與辦理出入境通關的四大核心檢查單位（CIQS）各機關，以及航港界和退休主管齊聚一堂，見證基隆港淬鍊、轉型與新生。

交通部常務次長林國顯致詞時，為基隆港下一階段關鍵任務及期許提出四大方向，分別為政企分離與公司化營運，提升港口競爭力；推動未來五年發展規畫，明確港區定位；成立郵輪事業處，深化港口觀光發展；導入智慧化設施，提升物流通關效能。

台灣港務公司董事長周永暉說，1886年建港的基隆港，橫跨3個世紀140年歷程，正是台灣擁抱全球化的縮影。基隆港未來的發展將以深厚的歷史文化脈絡（文化力）為基底，期盼業界夥伴提供更多資金投資與商業協助（產業力），透過兩者結合打造獨特的核心競爭力。

基隆港務分公司指出，基隆港近年推動客貨並重策略，外加多元轉型有成，今年整體營運表現亮眼，全年營業收入預估可望突破57億元大關。貨運表現方面，基隆港持續展現強勁的競爭韌性，去年貨櫃裝卸量繳出突破160萬標準貨櫃亮眼成績單，今年面臨全球海運市場波動，累計至9月仍持續逆勢成長，國際郵輪旅客人次預估也將突破百萬人次。

港方說，除了營運大躍進，基隆港在工程品質與綠色港埠的努力也獲國家級肯定。基隆港東5號碼頭改建工程榮獲第26屆公共工程金質獎「特優」最高榮譽，更獲得第四屆ESG物流永續獎「場地環境永續組金獎」。

為了全面推動港區空氣品質改善與低碳轉型，預計今年底完成基隆港第一座「郵輪高壓岸電」建置。未來將持續深化公私協力，兼顧經濟發展與環境永續，攜手航商貨主共創綠色智慧港埠的新篇章。

台灣港務公司基隆分公司今天舉辦基隆港建港140周年慶祝大會，主題為「百四根基·隆耀啟航」。圖／基隆港務分公司提供

台灣港務公司基隆分公司今天上午舉辦基隆港建港140周年慶祝大會，下午辦理「集10行善」愛心捐款活動，基隆分公司主秘林健明（右二）代表致贈給財團法人創世基金會基隆分院院長鈕珍芝（左二）。圖／基隆港務分公司提供

台灣港務公司基隆分公司今天舉辦基隆港建港140周年慶祝大會，交通部常務次長林國顯致詞。圖／基隆港務分公司提供