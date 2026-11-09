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林右昌挺林國漳陪同掃街 吳宗憲緊盯分洪道工程

中央社／ 宜蘭9日電

前內政部長、前基隆市長林右昌今天陪同民進黨宜蘭縣長參選人林國漳車隊掃街；國民黨宜蘭縣長參選人、立委吳宗憲則在立法院經濟委員會考察時，要求如期完工蘇澳溪分洪道。

林國漳受訪表示，林右昌擔任基隆市長8年，把基隆治理得很好，城市規劃與景觀都讓人看到不一樣的基隆，他要多向林右昌學習，也希望林右昌在基隆幫忙向宜蘭鄉親催票。

林右昌說，他的民主啟蒙在宜蘭，大學3年級時參與計畫，政治上的導師則是前行政院長游錫堃。他認為近年宜蘭鄉親覺得很悶，感覺像是停滯甚至倒退，希望宜蘭重回光榮，成為領頭羊的縣市。

林右昌表示，雖然他從政較早，但林國漳在民主啟蒙更早，若林國漳當選，他願意分享在基隆與中央的執政經驗。過去約1/4至1/3的基隆市民來自宜蘭，「宜蘭的代誌，就是我的代誌」，宜蘭未來的建設與發展，也都算他一份。

立法院經濟委員會立委今天前往宜蘭，考察蘇澳溪分洪道工程及宜蘭科學園區招商狀況，吳宗憲說，去年颱風鳳凰重創蘇澳，中央同意給錢，但今年發包5度流標，9月1日才決標，預計明年4月動工，他會緊盯工程，要求如期如質完工，讓蘇澳人遠離水患。

吳宗憲說，前5次流標主因是契約訂有多項「里程碑」期限，廠商不敢接，第6次回歸統包精神，讓廠商自主安排工序才順利決標，10月5日契約開工，他要求水利署，既然工序彈性已交給廠商，民國119年4月完工就更沒有理由延後。

針對宜科招商，吳宗憲指出，園區土地出租率僅4成，尚可出租約18公頃，園區就業人數超過900人，去年營業額成長逾5成。第3期標準廠房工程預算新台幣29億元，預計明年1月開工、118年6月完工，76個單位中有31個是25坪小單位，月租金約1萬2000元，可降低中小企業與新創進駐門檻。

吳宗憲說，他主張推動「北宜雙科聯動」，讓北士科與宜科成為最佳拍檔，串聯竹竹苗科技廊帶，把AI與半導體供應鏈延伸到宜蘭，並以高鐵延伸、台62、台2庚打通聯外交通，讓宜蘭年輕人在家鄉就有月薪5萬元以上的工作。

林國漳 林右昌 吳宗憲 工程

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