花蓮富里茶農林俊傑深耕有機茶產業 榮獲全國十大神農

花蓮富里鄉茶農林俊傑多年深耕有機茶產業、精進製茶工藝及推動農業永續經營，榮獲農業部第35屆全國十大神農殊榮，縣長徐榛蔚道賀並感謝他長年投入農業經營，讓花蓮農業成果被更多人看見。

林俊傑長年於富里鄉六十石山經營茶園，栽培面積約2公頃，秉持友善土地與永續經營理念，投入有機驗證及產銷履歷驗證，並持續精進茶園管理與製茶技術。多年來在國內外茶葉競賽屢獲佳績，自民國111年起陸續獲得英國Great Taste Awards、日本世界綠茶大賽及全國有機茶評鑑等重要獎項，其中更以特色蜜香紅茶榮獲英國Great Taste Awards三星獎及金叉獎肯定，讓來自花蓮六十石山的好茶登上國際舞台，展現花蓮茶產業的品質與特色。

花蓮縣農業處表示，林俊傑積極朝向農業多元經營發展，結合茶園體驗、休閒農業及食農教育，讓遊客從茶葉栽培、採摘到製作過程，深入認識在地茶產業與農村文化，並走入校園推廣食農教育，將農業知識與土地價值傳遞給下一代。

值得一提的是，花蓮縣在全國十大神農選拔中，已連續4屆傳出捷報。109年第32屆由富里鄉黃治鴻以有機稻米栽培及創新經營獲獎；第33屆由富里鄉梁美智以推動有機農業及食農教育榮獲殊榮；第34屆由壽豐鄉曾吉生以有機山苦瓜加工及創新經營獲得肯定；此次第35屆由富里鄉林俊傑獲選。從有機稻米、食農教育、特色農產加工到精品茶產業，不同領域的農友接連獲獎，也反映花蓮農業在有機生產、加工加值、品牌經營及永續發展等面向的多元成果。

農業處長陳淑雯表示，林俊傑多年來持續精進製茶工藝，從茶園管理、產品品質到品牌經營都相當用心，不僅個人在國內外競賽屢獲佳績，所屬茶葉產銷班更於114年榮獲全國十大績優農業產銷班肯定，充分展現花蓮茶農的專業技術與團隊經營成果。

花蓮縣政府表示，從農友的努力，到連續4屆均有農友獲選全國十大神農，背後是花蓮農業長期累積的專業與用心。未來縣府將持續陪伴農友深耕在地、精進品質，結合花蓮獨特的風土條件與產業特色，讓更多優質農產品被看見，也讓花蓮農業持續累積更多值得分享的成果。