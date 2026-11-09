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和平島地質公園榮獲環境教育評鑑「優良」 公私協力打造永續觀光典範

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
環境部今天表揚全台30處環境教育設施場所，基隆市和平島地質公園名列其中。圖／北觀處提供
環境部今天表揚全台30處環境教育設施場所，基隆市和平島地質公園名列其中。圖／北觀處提供

環境部今天表揚全台30處環境教育設施場所，基隆市和平島地質公園名列其中。北觀處表示，和平島地質公園憑藉地景保育與永續經營實力，獲得肯定，展現北觀處及地質公園經營團隊，公私協力打造永續觀光，推動環境教育成果。

全國目前共有281處環境教育設施場所，環境部每5年應辦理一次評鑑，檢視設施場所專業人力配置、師資專業性及課程方案是否維持水準，避免通過認證後品質下滑。

環境部今天表揚9處優異、21處優良設施場所。交通部觀光署北海岸及觀音山國家風景區管理處管轄的和平島地質公園，榮獲評鑑「優良」肯定。

北觀處說，和平島地質公園擁有特殊地質景觀及豐富的潮間帶生態，是北台灣重要的親海學習場所。園區善用獨特的岩石地貌與地方討海文化，發展出「海女物語」、「岩石守護者」等特色環境教育課程。

地質公園透過海藻採集、石花凍製作等實地觀察活動，引導民眾認識地貌演變，並體會居民依海而生、與海共存的生活智慧，將地質、生態與人文緊密串聯，讓學員從親海體驗中理解地景保育的價值。

北觀處指出，和平島地質公園經營團隊宏岳國際公司，將環境保護、社會責任和公司治理（ESG）理念融入日常管理，園區更取得ISO 20121永續活動管理系統認證，並積極推動減塑、減廢、資源循環與低碳旅遊。

地質公園也結合在地居民，創造地方就業與參與機會，重視不同年齡及族群的友善服務，透過自主營運、在地採購與特色企業合作，將部分利潤投入環境教育與社區培力，為地方創造長期價值。

環境部今天表揚全台30處環境教育設施場所，基隆市和平島地質公園名列其中。圖／北觀處提供
環境部今天表揚全台30處環境教育設施場所，基隆市和平島地質公園名列其中。圖／北觀處提供

環境部今天表揚全台30處環境教育設施場所，基隆市和平島地質公園名列其中。圖／北觀處提供
環境部今天表揚全台30處環境教育設施場所，基隆市和平島地質公園名列其中。圖／北觀處提供

環境部今天表揚全台30處環境教育設施場所，基隆市和平島地質公園名列其中。圖／北觀處提供
環境部今天表揚全台30處環境教育設施場所，基隆市和平島地質公園名列其中。圖／北觀處提供

環境部今天表揚全台30處環境教育設施場所，基隆市和平島地質公園名列其中。圖／北觀處提供
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