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花蓮敬老卡明年新增1000點議員促防弊 社會處研議違規累計停卡

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
花蓮愛心敬老卡目前每月已有1500點計程車補助，明年再增加1000點社福點數。圖／花蓮縣政府提供
花蓮愛心敬老卡目前每月已有1500點計程車補助，明年再增加1000點社福點數。圖／花蓮縣政府提供

花蓮縣政府規畫在愛心敬老卡每月新增1000點社福點數，明年補助65歲以上長者及身心障礙者購買生活用品，116年度總預算為此編列近4.8億元，議員提醒應建立防弊機制，避免補助遭濫用。社會處表示，正研議由業者協助查核，或採違規累計記點，達到一定次數即停卡。

花蓮縣議會今天審議縣府116年度總預算，民進黨籍議員張美慧指出，新增社福點數可協助長者及身心障礙者支付日常開銷，但考量經費高達近4.8億元，要求縣府事先規畫管理措施，確保補助確實用於符合資格的民眾。

縣府社會處長黃舒儀表示，目前正研議比照愛心敬老計程車模式，由業者確認是否為持卡人本人使用，或建立違規累計制度，達一定次數即暫停卡片功能，也可能對違規商家採取停權處分。

張美慧指出，敬老卡目前每月已有1500點計程車補助，明年再增加1000點社福點數，如何區分用途，以及政策能否於明年1月上路。

黃舒儀說，推動社福點數是希望在改善長者交通需求後，進一步照顧日常生活所需，提升自主生活能力，兩種點數雖整合在同一張卡片，但會透過系統及刷卡設備區分。不過，預算通過後還須辦理招商說明會、設置設備，明年1月上路時間較緊迫，會加快行政作業。

此外，無黨籍議員黃馨、鄭乾龍指出，目前敬老卡每月底未使用的點數就會歸零，無法累計至下個月，建議改採年度總額累計制，讓長者更彈性運用。

黃舒儀表示，目前全台各縣市敬老卡均採點數不跨月累計制，縣府正研議擴大使用範圍，未來不排除結合運動中心等場域，鼓勵長者外出活動，讓敬老卡發揮更多功能。

花蓮縣政府規畫在愛心敬老卡每月新增1000點社福點數，議員提醒應建立防弊機制，社會處表示，正研議由業者協助查核，或採違規累計記點，達到一定次數即停卡。記者王思慧／攝影
花蓮縣政府規畫在愛心敬老卡每月新增1000點社福點數，議員提醒應建立防弊機制，社會處表示，正研議由業者協助查核，或採違規累計記點，達到一定次數即停卡。記者王思慧／攝影

敬老卡 議員 花蓮

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